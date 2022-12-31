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31 Aralık 2022 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:31 Aralık 2022 Cumartesi 11:00:00

TCMB'den reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı tespiti

Kaynak: AA

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Merkez Bankasınca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10,75 olarak tespit edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TCMB tarafından vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10,75 olarak tespit edildi.

Etiketler : merkez bankası reeskont avans faiz
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