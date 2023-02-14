TCMB'den deprem bölgesinde yeni kullandırılacak kredilere menkul kıymet ve zorunlu karşılık muafiyeti
Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeyerleşik kişilere yeni kullandırılacak kredilere de menkul kıymet ve zorunlu karşılık muafiyeti getirdi.
TCMB, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası menkul kıymet ve zorunlu karşılık düzenlemelerine ilişkin bankalara bilgilendirme yazısı iletti.
Buna göre, depremlerden etkilenen 10 ilde yerleşik kişilere bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılacak krediler, menkul kıymet ve zorunlu karşılık tesisi uygulamasından muaf tutulacak.
Söz konusu uygulama, 6 Şubat'tan 8 Ağustos'a kadar geçerli olacak.
TCMB, dün de deprem bölgesinde yerleşik kişilerin, vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek kredilerinin vadesinin ötelenmesi halinde, bu kredilerin 6 ay boyunca menkul kıymet tesisi ve zorunlu karşılıklardan muaf tutulacağını bildirmişti.
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