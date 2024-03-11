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TCMB'den "Baz Etkisi" başlıklı finansal okuryazarlık videosu
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11 Mart 2024 Pazartesi 09:47:00 - Güncelleme:11 Mart 2024 Pazartesi 09:47:00

TCMB'den "Baz Etkisi" başlıklı finansal okuryazarlık videosu

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi faaliyetlerine devam ediyor.

TCMB, "Herkes İçin Ekonomi" mikro sitesinde "Baz Etkisi Nedir?" başlıklı yeni bir video yayınladı.

Baz etkisinin örneklerle açıklandığı videoda, "Enflasyon görünümünü değerlendirirken baz etkilerini içeren yıllık enflasyon verilerinin yanında, aylık enflasyon verilerini de yakından takip etmek büyük önem taşır. Çünkü sadece yıllık enflasyon verilerindeki değişim her zaman gerçek enflasyon görünümünü yansıtmayabilir." ifadeleri kullanıldı.

"Herkes İçin Ekonomi", ekonomi ve merkez bankacılığına yönelik ilgiyi canlı tutmak, bilgi ve farkındalık seviyesini yükseltmek için her hedef kitleye uygun içerikler sunuyor.

Etiketler : türkiye cumhuriyet merkez bankası finansal okuryazarlık baz etkisi
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