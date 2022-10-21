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21 Ekim 2022 Cuma 16:52:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 16:52:00

TCMB, yılın 4. Enflasyon Raporu'nu perşembe günü Ankara'da açıklayacak

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-IV'ün tanıtımı amacıyla 27 Ekim 2022 Perşembe günü bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-IV'ün tanıtımı amacıyla 27 Ekim 2022 Perşembe günü saat 10.30'da TCMB İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek.

Kavcıoğlu, daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

Toplantı, fiziksel ortamda gerçekleştirilecek, TCMB'nin internet sitesinden ve bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

TCMB, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17,6 puanlık güncellemeyle yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükselttiğini bildirmişti.

Etiketler : merkez bankası enflasyon raporu şahap kavcıoğlu
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