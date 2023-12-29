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29 Aralık 2023 Cuma 10:08:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 10:08:00

TCMB: Sıkılaşan finansal koşulların dar gelirli kesime etkisini azaltmaya yönelik tedbirler alınabilecek

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından, "Sıkılaşan finansal koşulların dar gelirli kesime etkisini azaltmaya yönelik tedbirler alınabilecek" açıklaması yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB), "Sıkılaşan finansal koşulların dar gelirli kesime etkisini azaltmaya yönelik tedbirler alınabilecek" açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "2024'te de piyasa koşulları elverdiği müddetçe rezerv biriktirilmesi yönündeki stratejiye devam edilecek." denildi.

Etiketler : tcmb kaçak içki operasyonu piyasa rezerv
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