29 Mayıs 2020 Cuma 12:35:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2020 Cuma 12:35:00
TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 45 milyar lira verdi
Kaynak: AA
ABONE OL
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 5 Haziran ve 27 Ağustos vadeli iki repo ihalesi ile piyasaya 44 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) düzenlediği ihalelere toplam 114 milyar 786 milyon liralık teklif geldi.
5 Haziran vadeli ihalede basit faiz yüzde 8,25, bileşik faiz yüzde 8,59 olurken, 27 Ağustos vadeli ihalede basit faiz yüzde 6,75, bileşik faiz ise yüzde 6,92 seviyesinde gerçekleşti.