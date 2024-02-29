TCMB: Para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) PPK Toplantı Özeti'nde, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı belirtildi.
Toplantının ardından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.
Sıkı para politikasını destekleyen makroihtiyati politikalar, TL varlıklara talebi canlı tutarak reel değerlenmeyle enflasyonun ana eğiliminde iyileşme sağlayacaktır.