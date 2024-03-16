VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
Yerel seçimlere 15 gün kaldı
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Polat çiftine bir suçtan daha hapis istemi
"Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi yineliyoruz"
Seçim yasakları perşembe günü başlayacak
16 Mart 2024 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:16 Mart 2024 Cumartesi 11:00:00

TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını 21 Mart Perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 21 Mart Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmuştu.

POLİTİKA FAİZİ YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 45

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 45'te sabit bırakılması yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay sonuna yönelik beklenti 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıktı.

Etiketler : merkez bankası para politikası kurulu faiz kararı
'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım
Ceren İpar'a destek oldular

Ceren İpar'a destek oldular
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan aşk itirafı
Demet'in kızı büyüdü

Demet'in kızı büyüdü
Reklamcıların gözdesi oldu

Reklamcıların gözdesi oldu
Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin

Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin
'Kadın Demek İlerlemek Demek'

'Kadın Demek İlerlemek Demek'
25 yıldır şarkı söylüyorum

25 yıldır şarkı söylüyorum
34 yıl sonra yeniden

34 yıl sonra yeniden

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX