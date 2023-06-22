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TCMB faiz kararını bugün açıklayacak
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22 Haziran 2023 Perşembe 08:05:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 08:05:00

TCMB faiz kararını bugün açıklayacak

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Para Politikası Kurulu Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirecek.

TCMB'nin faiz kararı için gözler saat 14.00'e çevrildi. Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararı belli olacak.

Merkez Bankası geçen ay faiz oranında değişikliğe gitmemişti. Politika faizi yüzde 8,5'te sabit tutulmuştu.

Faiz oranında en son değişiklik, 50 baz puan indirilerek Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şubat ayında yapılmıştı.

Faiz artırımı yönündeki en son karar ise Mart 2021'de verilmişti. Piyasaların odağında, karar metninde verilecek mesajlar da olacak.

Para politikası duruşu ve enflasyon gelişmelerine ilişkin mesajlar yakından izlenecek.

Etiketler : Merkez Bankası Faiz artırımı TCMB
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