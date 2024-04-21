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21 Nisan 2024 Pazar 09:44:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 09:44:00

TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Washington'da Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) yetkilileriyle bir araya geldi.

IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'na katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a giden Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın temasları sürüyor.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Dünya Bankasının Avrupa ve Orta Asya bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bjerde ile IFC Türkiye ve Orta Asya Bölge Direktörü Wiebke Schloemer'in katıldığı görüşmede TCMB Başkanı Karahan'a, TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan eşlik etti.

Etiketler : merkez bankası fatih karahan dünya bankası uluslararası finans kurumu
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