VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
19 ilde uyuşturucu operasyonu: 45 zehir taciri yakalandı
Ek MTV'de hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşti
Pancar üreticilerine avans ödemeleri bugün yapılacak
Kabine yarın toplanacak: Emekli maaşlarına düzenleme gündemde
Ülke genelinde 112 bin 241 okul servisi denetlendi
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor
25 Eylül 2023 Pazartesi 10:24:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 10:24:00

TCMB Başkanı Erkan'dan "TL varlıklara talebi artırma" vurgusu

Kaynak: AA

ABONE OL

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, öncü göstergelerin yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki TL varlıkların payını artırmaya başladığına işaret ettiğini belirterek "TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, öncü göstergelerin, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası (TL) varlıkların payını artırmaya başladığına işaret ettiğini belirterek, "TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

TCMB'den Kur Korumalı karar

Basına kapalı gerçekleşen İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı'nın açılışında konuşan Erkan'ın mesajları, TCMB'nin, X sosyal medya platformundaki adresinde paylaşıldı.

"2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritamızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadesini kullanan Erkan, son dönemdeki düzenlemelerinin TL mevduat payının artırılmasını hedeflediğini kaydetti.

Erkan, "Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki TL varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir. TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : tcmb hafize gaye erkan türk lirası
Senfonik konser

Senfonik konser
'Emre'li açılış

'Emre'li açılış
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor
Bu kış albüm geliyor

Bu kış albüm geliyor
Sertab'la interaktif konser

Sertab'la interaktif konser
Yeni projeye yeni kıyafetler

Yeni projeye yeni kıyafetler
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi
Gemileri yakacak

Gemileri yakacak
Rekor peşinde

Rekor peşinde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX