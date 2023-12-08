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08 Aralık 2023 Cuma 09:40:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 09:40:00

TCMB Başkanı Erkan: Reeskont limitini daha da artıracağız, çalışmalarımız devam ediyor

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız, çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız, çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

TCMB Başkanı Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatırım taahhütlü avans kredileriyle cari dengeye katkı verecek ve etkileri döviz kuru ve fiyat istikrarında hissedilecek alanlarda üretim artışı hedefliyoruz"

Etiketler : hafize gaye erkan merkez bankası reeskont limiti
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