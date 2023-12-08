TCMB Başkanı Erkan: Reeskont limitini daha da artıracağız, çalışmalarımız devam ediyor
Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız, çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız, çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.
TCMB Başkanı Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yatırım taahhütlü avans kredileriyle cari dengeye katkı verecek ve etkileri döviz kuru ve fiyat istikrarında hissedilecek alanlarda üretim artışı hedefliyoruz"
- "Reeskont limitini daha da artıracağız"
- Küresel piyasalarda gözler ABD'nin istihdam raporuna çevrildi
- SEDDK, KOBİ'lere destek olmaya devam ediyor
- Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 11 trilyon 314 milyar 278 milyon lira oldu
- Merkez Bankası rezervlerinde rekor seviye
- Kapadokya'da 36 yıl önce 5 kişinin uçuşuyla başlayan sıcak hava balonculuğu turizmin lokomotifi oldu