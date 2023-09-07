"2024 yılında dezenflasyonun tesisi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız"

TCMB Başkanı Erkan: 2024 yılında dezenflasyonun tesisi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz." açıklamasında bulundu.

TCMB Başkanı Erkan, "2024 yılında dezenflasyonun tesisi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." dedi.

Erkan, "Türkiye'ye olan iştahın yüksek olduğunu ve tahvil piyasasında yabancı yatırımcı artışını aşikar bir şekilde beklediğimizi öngörmek doğru olur" diye konuştu.