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19 Kasım 2022 Cumartesi 16:37:00 - Güncelleme:19 Kasım 2022 Cumartesi 16:37:00

TBMM Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu heyetinden, Akkuyu NGS'de inceleme

Kaynak: AA

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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) devre alınması konusunda gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, beraberindeki TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Altunyaldız, komisyon üyeleri AK Parti milletvekilleri Fahri Çakır, Ahmet Çolakoğlu, İffet Polat, Osman Poyraz, Mehmet Erdoğan ve Hacı Özkan, CHP milletvekilleri Tahsin Tarhan ve Müzeyyen Şevkin, İYİ Parti Milletvekili Ayhan Altıntaş ile Akkuyu NGS'yi ziyaret etti.

Araçlarla sahayı gezen heyet, "seyir tepesi" olarak adlandırılan bölgeden çalışmaları inceledi.

Akkuyu Nükleer AŞ Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Аleksei Frolov, Akkuyu NGS Yapı İşleri Direktör Yardımcısı Dmitry Romanets ile Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, çalışmalar hakkında bilgi verdikleri heyetin sorularını da yanıtladı.

TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Altunyaldız, gazetecilere, Akkuyu NGS'nin, şu anda dünyada aynı anda 4 ünitenin inşa edildiği tek santral olduğunu söyledi.

Akkuyu NGS'nin aynı zamanda dünyanın en büyük nükleer güç santrali inşaatı alanına sahip olduğunu belirten Altunyaldız, "Tüm 4 ünitenin inşaatı aynı anda devam ediyor. 2023'te Cumhuriyetin 100. yılında ilk ünitenin devreye alınabilecek bir aşama ve süreçte gittiğine dair bilgiler verildi. Bunun yanında diğer ünitelerin de birer yıl sonra devreye girebileceğine dair bilgiler aldık." ifadelerini kullandı.

26 BİN ÇALIŞANIN YÜZDE 90'I TÜRK İŞÇİ VE MÜHENDİSLERDEN OLUŞUYOR

Altunyaldız, inşaat sahasında 26 bin kişinin çalıştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bunun yüzde 90'ına yakını Türk işçi ve mühendislerden oluşuyor. Teknoloji olarak çok büyük bir aşamanın olduğunu ifade edebiliyoruz çünkü nükleer güç santralinin teknolojisini edinme yetenekleriyle de burada Türk mühendisleri yetenek kazanıyor. Bundan sonraki aşamalarda hem ülkemizde yapılacak ilave nükleer güç santrallerinde hem de dışarıda yapılabilecek nükleer güç santrallerinde partner olma ve yetenek paylaşımı aşamasına gelen bir ülke konumunda emin adımlarla ilerliyoruz."

Altunyaldız, Akkuyu NGS'nin enerji tedarikinden teknolojik yetenek kazanımı ve istihdam alanı oluşturmaya kadar çok önemli katkılar sunduğunu anlattı.

İklim değişikliğinin ortaya koyduğu "meydan okumalar" karşısında başta Avrupa Birliği olmak üzere pek çok ülkenin nükleer enerjiyi yeşil ve sürdürülebilir bir enerji kapsamında değerlendirme aşamasına geldiğini aktaran Altunyaldız, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde nükleer güç santralini zamanlıca devreye alma konusunda gece gündüz çalışıyoruz. Nükleer güç santrali bittiği zaman ülkemizin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10'una tekabül eden bir oranda karşılama yapacak. Emisyon hacminde ciddi anlamda aşağı yönlü katkıda bulunacak. Sonuç itibarıyla ülkemizin elektrik güvenliğini ve enerji güvenliğini temin edecek. Doğal gazdan elektrik üreten kısmını da düşündüğümüz zaman bir anlamda yaklaşık 7 milyar metreküp doğal gazın daha az miktarda ithalatını sağlayacak. Bu da yıllık 6 milyar dolarlık bir dış alımın önlenmesi demek."

Akkuyu NGS sahasındaki çalışmalar kapsamında 3,2 milyar dolarlık yerli alım yapıldığını dile getiren Altunyaldız, bunun 4 ünitenin bitiminde 6,9 milyar dolara çıkacağını bildirdi.

"2023'Ü SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Altunyaldız, inşaat sahasında güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnşaat alanı gibi görünüyor ama çok küçük fabrikalar, tesisler, entegrasyon alanları, büyük bir yetenek ve imalat alanın da olduğunu görüyoruz. Her yönüyle son derece iyi giden, sistematik çalışılan ve hedeflenen zamanlarda bitirilmesi öngörülen bir tesis ve çalışma anlayışı gördük. Nükleer Düzenleme Kurumu da şu anki yetkilendirmeler ve denetlemelerde bir otorite kurumu olarak ülkemizde yerini almış durumda. Bu çerçevede hem otorite kuruluş hem de süreçlerin yönetimiyle ilgili her şeyin güven altında olduğunu ifade edebiliyoruz. 2023'ü sabırsızlıkla bekliyoruz."

Heyete ziyaretlerinde, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Afşın Burak Bostancı da eşlik etti.

Etiketler : akkuyu ngs tbmm inceleme
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