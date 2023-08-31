Taşınmaz ve ikinci el araç satışına düzenleme

Gayrimenkul ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde ismin gizlenerek ilan verilmesi yasaklandı.

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı da, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

İlan sitelerinde gerçeği yansıtmayan fiyat şişirmelerinin, vatandaşları mağdur ettiği belirtildi. Artan mağduriyetleri ortadan kaldırılması amacıyla, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildiği kaydedildi.

İlan sitelerinde ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ilanı vermek isteyenler, sahte hesaplar üzerinden artık ilan veremeyecekler.

10 BİN LİRADAN 100 BİN LİRAYA KADAR İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK



Emlak komisyoncuları ve oto galericileri, sahip oldukları yetki belgeleri ile doğrulama yaparak, satışına yetkili oldukları taşıtı veya taşınmazı ilana koyabilecek.

Kendine ve birinci ikinci derece hısımlarına ait olmayan, sahibi tarafından yetkilendirilmemiş taşınmaz yada aracın ilana konulması yasaklandı. İlanı veren kişi, bundan böyle sahibi tarafından yetkilendirildiğini, ilanı yayımlamadan önce doğrulamak zorunda olacak.

Mevzuata aykırı davrananlar hakkında ise idari para cezası uygulanacak.

Her bir aykırılık için 10 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

Yönetmelikte yapılan değişiklik 2 ay sonra yürürlüğe girecek