VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek"
AFAD'dan depremden etkilenen illerin acil yardım ödeneklerine ilişkin açıklama
Hatay'da afetzedelere su dağıtımı aralıksız sürüyor
Papağan dostuyla enkazda tanıştılar
Depremzede çocukların dünyasını renklendiriyor
İznik Gölü kuruyor! Çekilme korkutucu boyuta ulaştı
Mucize adası Bali'yi seviyoruz
Şanlıurfa'da 6 katlı bina yıkıldı!
Hayallere sanatsal dokunuş
Hürrem Erman bana babalık yaptı
iPhone 15'te butonlar dokunmatik olacak
Sahiplerine kavuşacakları günü bekliyorlar
İki ülkenin iyilik elçisi
Oscar dağıtacaklar
Tom Sizemore hayatını kaybetti
Billie Eilish: Sosyal medya kullanmıyorum
Keyfi yok
Gün birlik olma günü
Hırkanın geliri depremzedelere
1 milyon seyirciyle komedi rekoru
Gelişmiş ülkelerin 100 milyar dolarlık iklim finansmanı sözünü hatırlattı
Yunanistan'dan deprem bölgesi için yardımlar sürüyor
Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama
Pakistan'da polis eski Başbakan Han'ı gözaltına almak için evine gitti
03 Mart 2023 Cuma 17:45:00 - Güncelleme:03 Mart 2023 Cuma 17:45:00

TARSİM, deprem bölgesinde 11 milyon TL hasar ödemesi yaptı

Kaynak: AA

ABONE OL

TARSİM Genel Müdürü Günal, depremin ilk gününden bu yana aldıkları hasar ihbar adedinin 5 bini bulduğunu belirterek, "Sigortalılarımıza 948 dosya için 11 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Tarım Sigortaları Havuzundan (TARSİM) yapılan açıklamada değerlendirmeleri yer alan Genel Müdür Serpil Günal, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerin herkesi derinden üzdüğünü kaydederek, deprem sonrası bölgede yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Depremin hemen akabinde bölgelere ziyaret gerçekleştirdiklerini, sahada birebir gözlemlerde bulunduklarını aktaran Günal, bölge müdürlüğü çalışanlarıyla eksperler ve üreticiler ile görüştüklerini, bu süreçte, Şanlıurfa, Malatya ve Adana bölge müdürlüklerinin çalışmalarını herhangi bir aksama olmadan, kesintisiz bir şekilde sürdürdüğünü, hasar tespit çalışmalarına ve risk inceleme işlemlerine bizzat katılım sağlandığını anlattı.

Günal, deprem bölgesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan ile bitkisel ürün yetiştiriciliği yapıldığını kaydederek, "Bitkisel üretimde, tarım sigortası anlamında da kritik öneme sahip olan buğday, kayısı, pamuk, limon, narenciye ve mandalina öne çıkıyor. Bitkisel ürün sigortalarında Türkiye ortalaması yüzde 22 civarında. Deprem bölgesindeki sigortalılık durumuna baktığımızda, Osmaniye'de yüzde 29, Adıyaman'da yüzde 20 ve Adana'da yüzde 26 civarında olduğunu görüyoruz." açıklamasında bulundu.

HASAR İHBAR ADEDİ 5 BİNİ BULDU

Serpil Günal, TARSİM olarak depremin ilk gününden itibaren hasar ihbarları almaya başladıklarını ve ihbar adedinin 5 bini bulduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"İhbarlarda ağırlıklı olarak, büyükbaş, küçükbaş, arıcılık ve özellikle Malatya'da kümes hayvanları branşları ile sera sigortası branşlarında ihbarlar aldık. İhbar alınan illerde sırasıyla Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa öne çıkıyor. Alınan hasar ihbarlarını takiben sahada hasar tespit çalışmalarına hızla başlandı. Bu çalışmalarda 97 eksper görev aldı. 4 bin 409 adet dosyanın işlemi tamamlandı. 727 adet dosyanın işlemi de devam ediyor. Deprem kaynaklı olarak; 600 bin 683 adet büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvanda ve kovanda, 124 dekar alanda hasar meydana geldi."

Günal, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hayat sigortaları branşlarında, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Malatya, Kilis ve Şanlıurfa'da 921 adet hasar dosyasının işlemlerinin tamamlandığını, üreticilere 5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kümes hayvanları hayat sigortası branşında, Malatya'da 17 hasar dosyasının işlemlerinin tamamlandığını, üreticilere 4,4 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildiğini aktaran Günal, sera sigortası branşında ise Hatay ve Kahramanmaraş'taki 7 hasar dosyasının işlemlerinin tamamlandığını, 1,5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildiğini anlattı.

Günal, "Bu şekilde sigortalılarımıza 948 dosya için 11 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirmiş olduk. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta tamamlamayı planlıyoruz ve sigortalılarımıza 24 milyon TL daha hasar ödemesi gerçekleştirmeyi öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : tarsim deprem bölgesi hasar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX