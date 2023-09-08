Tarkim'in halka arzına 2,6 milyonun üzerinde katılım oldu
Kaynak: AA
Tarım Kredi Holding'in (Tarkim) halka arzına 2 milyon 675 bin 408 yatırımcı ilgi gösterdi.
Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hamurcu, yaptığı yazılı açıklamada, halka arzın temel amacının kurumsallaşma, şirket değerlerinin ortaya çıkması ve şirkete değer yaratacak diğer yatırım fırsatlarının fonlanması olduğunu belirtti.
Holdingi "Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi" olarak nitelendiren Hamurcu, şunları kaydetti:
"Tarımda ve tarımsal sanayide uçtan uca üretimin her aşamasında çiftçinin ve tüketicinin yanında olan Tarım Kredi Grubu'na güvenen 2 milyon 675 bin 408 yatırımcıya teşekkür ediyoruz."
Tarkim, halka arz kapsamında 5-6 Eylül tarihlerinde talep toplamıştı.
Holding hisselerinin Borsa İstanbul'da sürekli müzayedeyle 12 Eylül'de işlem görmesi bekleniyor.
- Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye destek! Bakan Şimşek: Güçlü bağlılığını takdir ediyoruz
- Kamuya taşıt alımında yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilecek
- JP Morgan "TL'de ağırlık artır" tavsiyesine başladı
- Bakan Yumaklı'dan çiftçilere müjde: Destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
- İtalya'da havacılık sektöründe çalışanlar greve gitti
- Kanada'da 800'e yakın orman yangını halen kontrol altına alınamadı