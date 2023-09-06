Tarkim Bitki Koruma, halka arz gelirlerinin yarısını yeni yatırımlar için kullanacak

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret AŞ, halka arz gelirlerinin yüzde 50'sini yeni fabrika yatırımlarında kullanmayı planlıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, halka arz başvurusu onaylanan Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret AŞ'nin talep toplaması bugün tamamlanacak. Ödenmiş sermayesi 16 milyon lira olan şirket, 5 milyon payı sabit fiyat ile borsada satış yöntemiyle satarken, paylar eşit şekilde dağıtılacak. Şirketin halka arz fiyatı 107,5 lira olarak belirlenirken, toplam halka arz büyüklüğü ise 537,5 milyon lira oldu.

Şirketin yüzde 60'ı Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, yüzde 40'ı da Gübre Fabrikaları TAŞ'ye ait. Halka arzdan sonra şirketin birliğe ait kısmı yüzde 45,71, Gübre TAŞ'a ait kısmı yüzde 30,48 ve halka açık kısmı da yüzde 23,81 olacak.

Şirket, halka arz gelirlerinin yüzde 50'sini yeni fabrika yatırımları, yüzde 25'ini işletme sermayesi, yüzde 25'ini de kısa vadeli borçların ödenmesi için kullanmayı öngörüyor.

"DAHA BÜYÜK ÜRETİM HACMİNE ULAŞMAK İSTİYORUZ"



Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarkim Bitki Korumadan Sorumlu Murahhas Azası Mustafa Hamurcu, AA muhabirine, şirketin yapısına ve halka arz gelirleriyle yapılacak yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Şirketin Manisa'da 2009'da kurulduğunu belirten Hamurcu, "Şirketimiz, zirai mücadele ilaçları üretiyor ve 157 lisanslı zirai ilaç üretme kapasitesine sahip. Halen 91 çalışanımız var ve yaklaşık 1 milyar 100 milyon aktif büyüklüğe sahip." dedi.

Halka arz kararı almalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Hamurcu, şunları kaydetti:

"Halka arza girmemizin temel sebebi, kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkması, şirkete değer yaratacak diğer yatırım fırsatlarının fonlanması. Bunun yanında, bilinirlik ve tanınırlığın geliştirilmesi diyebiliriz. Buna ilaveten halen Manisa'da bulunan şirketimizi daha büyük kapasitelere ve daha büyük üretim hacmine ulaştırmak istiyoruz. Fabrikayı, Manisa-Turgutlu'da organize sanayi bölgesindeki yerimize nakletmeyi ve daha geniş imkanlarla üretim yapmayı planlıyoruz. Halka arz gelirlerinin büyük bölümünü işletmenin büyütülmesi, sermaye artırımı ve buna benzer işlemlerde kullanacağız."

Öte yandan, şirketin Borsa İstanbul'da sürekli müzayede ile 12 Eylül'de işlem görmeye başlaması bekleniyor.