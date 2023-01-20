VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağlık Bakanı Koca'dan "MHRS randevuları" ile ilgili paylaşım
"İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclisin onayından geçemeyecektir"
Zelenskiy'den 'Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolü nedeniyle Başkan Erdoğan'a övgü
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa Ankara'dan sert tepkiler geldi
ABD'nin Meksika sınırındaki düzensiz göçmen sayısı Biden yönetimindeki en yüksek seviyede
Macron ve Scholz güçlü Avrupa için savunma sanayisine daha fazla yatırım yapmak istiyor
Başkan Erdoğan: Kuraklık var, çare bizim de yaptığımız gibi baraj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin veren İsveç'i kınadı
TOKİ, İzmir'de heyelandan etkilenen 34 ailenin evlerini tamamladı
Bakan Çavuşoğlu: Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar
Başkan Erdoğan'dan Bursa paylaşımı
Bakan Varank: Ülkemiz katma değerli üretimle büyümeyi sürdürüyor
İkinci el online oto pazarında satışlar ve fiyatlar arttı
İngiltere'de sağlık sektöründe devam eden grevler iş yükünü daha da zorlaştırıyor
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
Mukaddes üç aylar 23 Ocak'ta başlayacak
'Yarıyıl tatili sonrası hastalıklar artabilir' uyarısı
Bakan Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak
Küresel piyasalarda gelecek hafta öncü PMI verileri izlenecek
Ticaret Bakanlığından ihracatçıya eğitim katkısı
MEB "akran zorbalığı"nı akademisyenlerle masaya yatırıyor
TARSİM kapsamında geçen yıl 4,8 milyar lira prim desteği sağlandı
Romanlara yönelik 12 ilde sosyal konut projesi
Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 operasyonu başlatıldı
20 Ocak 2023 Cuma 11:45:00 - Güncelleme:20 Ocak 2023 Cuma 11:45:00

Tarımsal girdi fiyat endeksi kasımda aylık bazda yüzde 2,38 arttı

Kaynak: AA

ABONE OL

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), kasım 2022'de aylık bazda yüzde 2,38 artış gösterirken yıllık bazda yüzde 121,49 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın kasım ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,38, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 101,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 121,49 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 112,41 yükseldi.

Yıllık Tarım-GFE, son 7 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu endeks, mayıs 2022'de yüzde 123,72 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,12, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,37 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 101,22, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 124,51 artış görüldü.

ALT GRUPLAR

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 37,93 ile veteriner harcamaları ve yüzde 65,59 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 172,05 ile enerji ve yağlar ve yüzde 151,15 ile bina bakım masrafları olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,95 ile enerji ve yağlar ve yüzde 0,53 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 8,77 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 6,12 ile malzemeler olarak gerçekleşti.

Etiketler : türkiye istatistik kurumu tarım ekonomi
Fotoşopsuz paylaşmam!

Fotoşopsuz paylaşmam!
Çocukluklarına döndüler

Çocukluklarına döndüler
Hande söyledi Misha düzeltti

Hande söyledi Misha düzeltti
Yüksel Uzel'den haber var

Yüksel Uzel'den haber var
Albüm için yapımcı arıyor

Albüm için yapımcı arıyor
Coşkun Sabah udunu bağışladı

Coşkun Sabah udunu bağışladı
33 yaşa uyandım

33 yaşa uyandım
Eşe barışma hediyesi ‘yarış atı'

Eşe barışma hediyesi ‘yarış atı'
Gezmeye başlayacak

Gezmeye başlayacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX