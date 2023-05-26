VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hastanelerde kullanılacak tıbbi cihazlara 'garanti belgesi' zorunluluğu
Bakan Akar'dan 'Pençe Kilit' açıklaması
Bakan Çavuşoğlu'ndan kayyum tepkisi
Bakan Bozdağ: Kira artışı ile ilgili taslak kanun teklifimiz hazır
Başkan Erdoğan: Pazar günü Esenler sandıkları patlatarak sesini duyuracak
Yurt dışında oy kullanma oranı yüzde 55,62'ye yükseldi
26 Mayıs 2023 Cuma 17:45:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2023 Cuma 17:45:00

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanlığı, 34 milyon 801 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "34 milyon 801 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, kırsal kalkınma yatırımları desteğinin 19 milyon 460 bin 413 lira, hububat baklagil-dane mısır desteğinin 9 milyon 377 bin 810 lira, sertifikalı fidan üretim desteğinin 2 milyon 326 bin 954 lira, hayvan gen kaynakları desteğinin 2 milyon 36 bin lira, mazot ve gübre desteğinin 924 bin 551 lira ve yem bitkileri desteğinin 676 bin 123 lira olduğu kaydedildi.

Etiketler : tarım ve orman bakanlığı çiftçi tarımsal destek ödemeleri
Yer gök kırmızı beyaz

Yer gök kırmızı beyaz
Nezaket ve saygı çok önemli

Nezaket ve saygı çok önemli
Cannes'da onur konuğu

Cannes'da onur konuğu
Cannes şıklığı

Cannes şıklığı
Sırada koşmak var

Sırada koşmak var
Beyaz kanatlı Funda!

Beyaz kanatlı Funda!
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği
Spontane yaşıyor

Spontane yaşıyor
Barışma tatili

Barışma tatili

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX