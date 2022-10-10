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10 Ekim 2022 Pazartesi 18:27:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 18:27:00

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak

Kaynak: TRT Haber

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 425 milyon 131 bin 69 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 425 milyon 131 bin 69 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını açıkladı.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı ve bereketli olsun" sözlerini kullandı.

Etiketler : Vahit Kirişci Tarım ve Orman Bakanı Tarımsal Destek
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