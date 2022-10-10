Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak
Kaynak: TRT Haber
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 425 milyon 131 bin 69 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 425 milyon 131 bin 69 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını açıkladı.
Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı ve bereketli olsun" sözlerini kullandı.
425 milyon 131 bin 69 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.#SenÜretYeter pic.twitter.com/IirJndo9A1— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) October 10, 2022
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