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04 Aralık 2022 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:04 Aralık 2022 Pazar 17:00:00

Tarım ve Orman Bakanlığı toprak analizleriyle çevreye ve ekonomiye katkı sağlıyor

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin dört bir yanındaki laboratuvarlarında gerçekleştirdiği toprak analizleriyle çiftçilerin yüksek kalitede ürün elde etmesini sağlıyor.

Genel Müdürlüğün Toprak Koruma ve Arazi Değerlendirme Daire Başkanlığı Laboratuvar Hizmetleri Çalışma Grubu Sorumlusu Ahmet Seçim Ottan, çiftçilerden kendilerine ulaştırılan toprakların analiz yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Asıl önemli görevlerinin toprak, bitki ve sulama suyu analizi yapmak isteyen kuruluş, kişi, şahıs, tüzel kişilik ve üniversite gibi kuruluşların açtığı laboratuvarları yetkilendirmek ve değerlendirmek olduğunu belirten Ottan, Türkiye'de bu anlamda kurulmuş 184 laboratuvar yer aldığını dile getirdi.

Ottan, bu yerlere gelen toprak numunelerinin Tarım Arazileri Değerlendirme (TAD) Portalı'na kaydedildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"1980 öncesi Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan bilim insanları, Türkiye'nin değişik bölgelerinde her iklim ve yağış özelliğine göre o bölgede yetişen bitkileri için ihtiyaç duyulan gübre miktarlarını tarla denemeleriyle tespit etmişlerdir. Bu tespitler bizim portalımızda kayıtlıdır. Toprak analiz laboratuvarları, çiftçilerden gelen toprakların analizini yaptıktan sonra ihtiyaç duyulan gübre ve besin elementi miktarını belirliyoruz. Çiftçilerin, ne zaman hangi gün gübre atacağını raporlayarak kendilerine veriyoruz. Portalımız üzerinden, çiftçilerimize analiz sonucu çıktığı zaman SMS yoluyla analizinin tamamlandığı ve nereden alacağı link olarak atılıyor."

Ottan, bu analizlerin tamamen çiftçilerin kendi inisiyatiflerine dayalı olduğuna işaret ederek, çiftçilerden nerede dikim yapılacaksa, önce toprağı analiz ettirmelerini ve gübreyi çıkan rapora göre atmalarını istedi.

Çiftçilerin uygulamayı bu şekilde yapmaları halinde ürün ve mahsulde verim artışı yakalayacaklarını dile getiren Ottan, şunları kaydetti:

"Bu yıl bize gelen toprak analiz sayısı 30 bin civarında. Kayıtları tamamlayan numuneler de var ama ben bu sayının 100 binleri bulacağını düşünüyorum. 184 kuruluştan bazıları bu analizi ücretsiz, bazıları da uygun ücretle yapıyor. Biz bu laboratuvarların adreslerini ve hangi analizleri yaptıklarını portalımızda ilan ediyoruz. Çiftçilerimiz kendi illerindeki yetkili toprak analiz laboratuvarını bu portala bakarak iletişime geçebiliyor."

Çiftçilerin kullandıkları sulama suyundan da numune talep ettiklerini anlatan Ottan, analizler sonucunda kendilerine ulaştırılan suyun sulamada kullanıp kullanılmayacağını da raporladıklarını söyledi.

"BİTKİNİN İHTİYACI OLAN GÜBREYİ NET ŞEKİLDE TOPRAĞA VERMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Ottan, bitkinin ihtiyacı olan gübreyi net şekilde toprağa vermeyi ve toprakta fazladan gübre kalmasını engellemeyi amaçladıklarını da ifade etti.

Kimyasal gübrelerin neredeyse tamamının ham maddesinin yurt dışından geldiğine dikkati çeken Ottan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çiftçilerimizin her dekar için 1 kilogram fazla gübre attığını düşünecek olursak, Türkiye'de 28 milyon hektar tarım arazisi olduğunu düşündüğümüzde, binlerce kilo gübreyi fazladan atmış ve ülkemizin dövizinin gereksiz yere yurt dışına gitmesine neden olmuş oluruz. Bunun dışında bitkinin kullanacağından fazla gübreyi toprağa vererek bitkinin kullanmadığı kısmı yağışlar ya da sulamayla eriterek yer altı sularının kirlenmesine neden olarak, esas halk sağlığını tehdit edecek sorunlara neden oluyoruz. Çiftçilerimize mutlaka ekim ve dikimden önce toprak analizi yaptırmalarını öneriyoruz. Çıkan sonuca göre tarlalarına gübre atsınlar. Böylece en iyi kalite ve yüksek verimde ürün elde edecekler. Ayrıca fazladan gübre atmayarak ekonomik anlamda da kazanç sağlayacaklar. Bizim esas amacımız ülkede bunu sağlamak ve yaygınlaştırmak."

Etiketler : tarım ve orman bakanlığı toprak çiftçi analiz
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