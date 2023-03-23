Ramazanda gıda işletmeleri sıkı denetime tabi tutulacak

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23 Mart 2023 Perşembe 11:50:00 - Güncelleme:23 Mart 2023 Perşembe 11:50:00

Tarım ve Orman Bakanlığı ramazanda gıda işletmelerini sıkı denetime tabi tutacak

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanlığı, ramazan nedeniyle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller başta olmak üzere, ülke genelinde gıda denetimlerini artırarak, tüketimi artan ekmek, tatlı ve süt ürünleriyle ilgili işletmeleri daha sıkı takibe alacak.

7 bin 500 gıda kontrol görevlisi, ramazanda Türkiye genelinde denetimlerini yoğunlaştıracak.

Bakanlık, özellikle depremden etkilenen illere yapılan gıda yardımlarının kontrolünü sürdürürken ramazanda da güvenle gıda tüketilebilmesi için denetimlere ağırlık verecek.

Ramazanla birlikte beslenme alışkanlıklarında da değişiklik oluşuyor. Unlu mamuller, ekmek, tatlı, şekerli mamuller, et ve süt ürünlerinin tüketimi bu ayda artış gösteriyor. Bakanlık söz konusu ürünlerle ilgili işletmelerin resmi kontrollerine yoğunlaşacak.

Özellikle iftar yapılan toplu tüketim yerlerinde, başta hijyen kontrolleri olmak üzere gerekli denetimler yapılacak.

"Ramazan paketi" adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının gerçekleştirildiği iş yerlerine yönelik denetimlerde gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgileri kontrol edilecek, gerekli hallerde ürünlerden analiz edilmek üzere numune alınacak.

GEÇEN YIL 1 MİLYON 350 BİN GIDA DENETİMİ YAPILDI

Öte yandan Bakanlık, geçen yıl yaklaşık 1 milyon 350 bin gıda denetimi gerçekleştirdi. Bu kontrollerde 18 bin 413 idari para cezası uygulandı. Alo 174 Gıda Hattı'na gelen başvuru sayısı ise 84 bin 861 oldu. Gerekli incelemeler sonrası bunlardan 4 bin 735'ine ilişkin cezai işlem yapıldı.

Vatandaşlar, halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren tüm ihbar ve şikayetlerini Türkiye'nin her yerinden Alo 174 Gıda Hattı'na ya da "0 501 174 0 174" numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattı'na bildirebilecek.

Etiketler : tarım ve orman bakanlığı denetim ramazan

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