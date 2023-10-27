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27 Ekim 2023 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:27 Ekim 2023 Cuma 11:30:00

Tarım ve Orman Bakanlığı gelecek yıl 700 bin hektarda arazi toplulaştırma çalışması başlatacak

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla gelecek yıl 700 bin hektarda arazi toplulaştırma çalışmasının başlatılması ve 603 bin hektarda tescil işlemlerinin tamamlanması hedefleniyor.

2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgiye göre, geçen yıl itibarıyla 23,9 milyon hektar tarım arazisinin 16,5 milyon hektarı ekilen, 3 milyon hektarı nadasa bırakılan, 718 bin hektarı sebze yetiştirilen ve 3,7 milyon hektarı meyve, zeytin ağaçları ve bağcılık için ayrılan alanlardan oluştu.

Bakanlık öncülüğünde yürütülen projelerde, tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanılmasına yönelik arazi kullanım planlarının tamamlanması, toprak veri tabanının oluşturulması, erozyonla mücadelenin etkinleştirilmesi öncelikli konular arasında yer alıyor.

Tarım amaçlı arazi ediniminin kolaylaştırılması, tarımsal arazi piyasasının düzenlenmesi, mülkiyetten kaynaklanan ihtilafların giderilmesi, tarımsal üretimde kullanılmayan arazilerin üretime kazandırılması ve işletme ölçeklerinin artırılmasına yönelik kurumsal ve hukuki düzenleme ihtiyacı devam ediyor.

Çok parçalı arazi yapısının ortaya çıkardığı küçük tarım parsellerinin uygun ölçeğe getirilmesi amacıyla hız verilen arazi toplulaştırma çalışmalarında tescil işlemleri gerçekleştirilerek toplulaştırması tamamlanan alanın bu yılın sonunda 7,3 milyon hektara ulaşması bekleniyor. Gelecek yıl ise 700 bin hektarda toplulaştırma çalışmasının başlatılması ve 603 bin hektarda tescil işlemlerinin tamamlanması planlanıyor.

Kentleşme ve sanayileşme gibi tarım dışı sektörlerden gelen talepler nedeniyle arazi ihtiyacı giderek artıyor. Tarım, orman, çayır ve mera alanlarındaki koruma-kullanma dengesinin sağlanması için arazi kullanım planlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar hızlandırıldı. Bu yıl arazi kullanım planlarının hazırlanması amacıyla 941 bin hektarda detaylı toprak etüdü çalışmalarının tamamlanması bekleniyor.

SULAMAYA AÇILAN ALAN 7,1 MİLYON HEKTARA ÇIKACAK

Öte yandan sulu tarımın yaygınlaştırılmasıyla verimli sulama sistem ve tekniklerinin rolü daha da önem kazandı. Yürütülen çalışmalarla tarımda suyun verimli kullanılmasına yönelik tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda Devlet Su İşlerinin (DSİ) çalışmalarıyla bu yıl sonunda sulamaya açılan alanın 7,1 milyon hektara ulaşması bekleniyor.

DSİ tarafından yeni yapılacak projelerin borulu sistemle inşa edilmesi ve eski sulama sistemlerinin yenilenmesiyle gelecekte borulu sulama sistemlerinin oranının artacağı ve tarımda önemli miktarda su tasarrufunun sağlanacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, sulama suyu kalite kriterlerini sağlayacak niteliği haiz arıtılmış atık suların sulamada yeniden kullanılmasına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına başlandı. Çalışmaların sulama suyundan elde edilecek tasarruf miktarını artırarak tarımda suyun etkin ve verimli kullanılmasına katkıda bulunacağı öngörülüyor.

Etiketler : tarım ve orman bakanlığı arazi tapulalaştırma cumhurbaşkanlığı yıllık programı
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