Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki geçici işçiler kadroya alınıyor

Zafer Kalkınma Ajansı'nda, tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Kirişci, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere kucak açan Kütahyalılara teşekkür etti.

Deprem bölgesinde yaraları hızla sarmaya devam ettiklerini belirten Kirişci, bu şehirlerin kısa sürede ayağa kaldırılacağını söyledi.

Bölgede inşa edilen köy evlerinin anahtar teslimine başladıklarını hatırlatan Kirişci, "Bu vesileyle bütün depremzede kardeşlerimize, kalıcı konut bekleyen kardeşlerimize de ne yapabileceğimizi, nasıl yapabileceğimizi göstermiş olduk." ifadesini kullandı.

Kirişci, Bakanlık olarak sektör paydaşlarıyla sürekli bir araya gelerek değerlendirmeler yaptıklarını anlattı.

Dünyada tarımın ve ormanların ne kadar önemli olduğunun Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı süreçlerinde daha net görüldüğünü vurgulayan Kirişci, "Bu çerçevede de artık ülkelerin ne olduğundan bağımsız olarak söylüyorum, her ülkede bir gıda milliyetçiliği kavramı, bu konuda içe kapanmayla birlikte gelmiş oldu. Hamdolsun ülke olarak insanlarımızın o üretkenliği, şartlar ne olursa olsun üretme azmi, bu dönemde de olumlu manada bize meyvelerini gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

"ORMAN KÖYLÜSÜNE ORMANDAN ELDE EDECEĞİMİZ GELİRİN YÜZDE 10'UNU VERECEĞİZ"

Planlı, sözleşmeli üretim ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ilişkin yapılan düzenlemeler hakkında bilgi veren Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir karış toprak boş kalmasın istiyoruz. Dolayısıyla bu bir karış toprağın boş kalmaması için de biz iki yıl üst üste boş kalan alanların ondan sonraki yıllarda mülk sahibine kirası ödenmek kaydıyla kiralanması uygulamasını getiriyoruz. Mülkiyet hakkıyla, kullanım hakkını da böylelikle ayırmış oluyoruz. Tabii ki yüzde 56 gibi önemli bir bölümü orman olan Kütahya'mızda ormanla ilgili de düzenlemeler, çok sayıda orman köylümüz var. ORKÖY'den yararlanan vatandaşlarımız var. Bunların ne kadar zor şartlarda ormanlarımızı sahiplendiğini biliyoruz. Bu çerçevede de özellikle orman köylülerimizi ekonomik olarak rahatlatacak 4-5 adımımız var. Ormanı adeta muhafız gibi herhangi bir bedel almaksızın koruyan ve kollayan orman köylüsüne, ormandan elde edeceğimiz gelirin yüzde 10'unu vereceğiz. Yani önümüzde orman duruyor ve o ormandan ekonomik olarak istifade edemiyor veya yeterince istifade edemediğinizi düşünüyoruz. Dolayısıyla böyle bir uygulamayla orman ürünlerinden elde edilen gelirin yüzde 10'unu o bölgedeki orman köylülerine vereceğiz."

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ARICILARA BESLEME ŞEKERİ DESTEĞİ

Bakan Kirişci, orman köylülerinin kereste ihtiyaçlarının karşılanması ve kırsalda sosyal güvenliğin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını bildirerek, orman kooperatifleriyle ilgili düzenlemeye değindi.

Özellikle salgın sürecinden sonra kırsaldan kente dönüşlerin yaşandığına işaret eden Kirişci, "Biz istiyoruz ki kırsal bu kez düzensiz olmasın. Daha düzenli, daha planlı olsun. Bundan dolayı da 'akıllı köy' adını verdiğimiz bir köy konsepti oluşturmaya çalışıyoruz." ifadesine yer verdi.

Kirişci, ülke genelindeki arazilerin damlama veya yağmurlama sulama sistemleriyle sulanmasını en geç 5 yıllık süre zarfında tamamlayacaklarını belirtti.

Geçici işçilerin kadro süreciyle ilgili gelinen noktayı aktaran Kirişci, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız bünyesinde geçici statüde, işçi statüsünde çalışan 26 bin 982 kardeşimizin sürekli işçi kadrosuna geçişleri, iş ve işlemlerini de başlatmış bulunuyoruz. İnşallah onlar bu kadroya geçtikten sonra mevcut hizmetlerini daha da artırırlar. Ülkemize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı, bu kardeşlerimize nasip eylesin. Sayın Cumhurbaşkanımıza da tabii ki bu kadroların verilmesi noktasında da bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Her branştan çalışma arkadaşımızın gayretleriyle inşallah Türkiye Yüzyılı'nı tarım ve ormancılığın da yüzyılı yapacağımızı da belirtmek istiyorum."

Bakan Vahit Kirişci, depremden etkilenen illerdeki arıcılara yardımlar yapıldığını ifade ederek, "12 ilimizdeki 10 bin 328 arıcı kardeşimize 1 milyon 339 bin 613 arılı kovan için 5 bin 358 ton besleme şekeri dağıtımına da bugünden itibaren başlamış bulunuyoruz. Rabb'im onların da üretimlerini bereketlendirsin." dedi.

Kirişci, konuşmasının ardından Kütahya'da hibe desteği alan üreticilere temsili çeklerini verdi.