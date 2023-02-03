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03 Şubat 2023 Cuma 16:31:00 - Güncelleme:03 Şubat 2023 Cuma 16:31:00

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Suda ve sulamada verimliliği artırmak durumundayız

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Küresel Çevre Fonu (GEF) çerçevesinde yürütülecek projeler sayesinde farkındalığın daha hızlı yayılacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen GEF 7. Dönemi Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO Ortak Projelerinin Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, bu kapsamda yapılacak Kaz Dağları'nda Orman Peyzajının Sürdürülebilir Yönetimi ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasının Güçlendirilmesi Projesi, Gediz Havzası'nda Sürdürülebilir ve Entegre Su Kaynakları Yönetimi Projesi ve Bolu'da Ekosistem Odaklı Gıda Üretiminin Teşvik Edilmesi Yoluyla Agro-Ekoloji Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi tanıtıldı.

Projelerle, sürdürülebilir tarımsal ekosistem için ortamın iyileştirilmesi, arazi kullanım uygulamaları geliştirilmesi ve peyzaj yönetimi bağlamında korunan alan yönetiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bakan Kirişci, burada yaptığı konuşmada, FAO ile yürütülen çok güzel projeler olduğunu belirterek, bu projelerin global anlamda önemine işaret etti.

İklim değişikliğinin artık bir vaka olduğunun kabul edildiğini dile getiren Kirişci, "Kuraklık var ama bir taraftan da yağışların düzensizliği var. Bu da bir başka tehlikeyi, taşkınları, selleri, insan hayatını ve çevreyi olumsuz etkileyen gelişmeleri beraberinde getirdi. Dolayısıyla olay tek başına kuraklıkla da kalmıyor." dedi.

Kirişci, çevre dostu adımlar atılması, iklim değişikliğinin etkisini azaltıcı uygulamaların olması gerektiğini söyledi.

Suyun önemini vurgulayan Kirişci, "Değişik dönemler için hedefler koyduk. Bu hedeflere göre de suda ve sulamada verimliliği artırmak durumundayız. İlk adımı basınçlı sulama olarak düşünülebilir. İkinci olarak evlerimizde, iş yerlerimizde, çeşmelerimizden akıttığınız sular. Son olarak da sanayimiz mutlaka verimlilik noktasında suyu değerlendirmeli. İş insanlarımız, organize sanayi bölgelerimiz bu konularda daha yoğun çalışmak durumunda. Biz biliyoruz ki burada da bir yüzde 50'lik tasarruf rahatlıkla sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Kirişci, suya göre tarım uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, bu çerçevede ne üretileceği noktasında kamu otoritesinden mutlaka onay alınmasını istedi. Toprağı, havayı dikkate alarak üretimin sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:

"Ben gerçekten bu birlikteliklerin, işbirliklerinin çok önemli olduğunu, her üç projenin de bizim için kıymetli ve anlamlı olduğunu, sadece üç bölgede üç proje olarak bakmamak gerektiğini, bu projeler sayesinde farkındalığın daha hızlı yayılacağını ve insanların eğitimine önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu işbirliğimizin artarak devam etmesinin hem uluslararası camiaya hem de ülkemize katkı ve yarar getireceğini de düşünüyorum."

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da önceki GEF döneminde başarılı projeler yapıldığını belirterek, yeni dönemde 3 proje olacağını söyledi. Gutu, "Tüm projelerin sonuçlarıyla eylem planları geliştireceğiz. Projeler sayesinde insanların hayatlarına ve çevrenin sorunlarına dokunabileceğiz." dedi.

Etiketler : vahit kirişci tarım sulama
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