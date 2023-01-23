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23 Ocak 2023 Pazartesi 14:20:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 14:20:00

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: İçme suyunda kayıp kaçak ortalamasını aşağı çekmeliyiz

Kaynak: TRT Haber

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Türkiye'nin içme suyunda kayıp kaçak ortalaması yüzde 33 civarında. Bizim hızla bu oranı aşağılara çekmemiz gerekiyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, suya ilişkin farkındalığın artırılması ve hassasiyetlerin geliştirmesi gerektiğini belirterek, "Çalıştayın (İçmesuyu ve Atıksu Yönetimi Çalıştayı) suyla ilgilenen herkese katkısı olabilecek çıktıları olacağını temenni ediyorum." dedi.

Kirişci, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "İçmesuyu ve Atıksu Yönetimi Çalıştayı"na katıldı.

Bakan Kirişci, burada yaptığı konuşmada, çalıştayın önemine dikkati çekerek, "Suya ilişkin farkındalığı artırmamız, suyla ilgili hassasiyetleri geliştirmemiz gerekiyor. Çalıştayın suyla ilgilenen herkese katkısı olabilecek çıktıları olacağını temenni ediyorum." diye konuştu.

Suyun bir kısıt ve temel girdi olduğunun öğretilmesi gerektiğini ifade eden Kirişci, Türkiye'nin "su zengini" veya "su fakiri" bir ülke olmadığını söyledi.

Kirişci, dünyada nüfus ve sanayileşmenin arttığına işaret ederek, Türkiye'nin içme suyu ve atık yönetimiyle ilgili dünyanın da gıpta edeceği çalışmalar yapması gerektiğini bildirdi.

"İÇME SUYU ETKİN KULLANILMALI"

Kirişci, içme suyunda kayıp ve kaçak oranlarının bazı illerde çok yüksek olduğunu dile getirerek, "Ben buradan özellikle yerel yöneticilerimize seslenmek istiyorum, Türkiye'nin kayıp kaçak ortalaması yüzde 33 civarında. Bizim hızla bu oranı aşağılara çekmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

DSİ'nin 386 projeyle yılda 5 milyar metreküp içme suyu sağladığı bilgisini veren Kirişci, 53 projenin daha hayata geçirileceğini ve 2,6 milyar metreküp içme suyunun daha sağlanacağını kaydetti. Kirişci, içme suyunun etkin kullanılması, atık suyun da yeniden kazanımı konusuna ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek, "Atık su yönetimi konusunda da çalıştaydaki paylaşımlarınız yol gösterici olacak ve rehberlik hizmeti sağlayacaktır." dedi.

Çeşmeden akan suyu içilen illerin yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Kirişci, çalıştaya sunulacak katkıların Bakanlık için de çok değerli olacağını sözlerine ekledi.

DSİ'NİN ATIK SU ARITMA ÇALIŞMALARI

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta da kurumun bu zamana kadar ülke genelinde 386 içme suyu tesisini tamamladığını ve yaklaşık 50 milyon kişiye içme suyu sağladığını bildirdi.

Atık suların arıtılarak yeniden kullanımı için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Balta, DSİ tarafından bugüne kadar tamamlanan 24 atık su arıtma tesisiyle günlük 322 bin metreküp suyun arıtılarak tarımsal sulamada yeniden kullanılabilecek şekilde hizmete sunulduğunu söyledi.

İçme suyu ve atık su ile ilgili görüşlerin ortaya konulacağı çalıştay 2 gün sürecek.

Etiketler : vahit kirişci içme suyu devlet su işleri
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