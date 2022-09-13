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13 Eylül 2022 Salı 13:51:00 - Güncelleme:13 Eylül 2022 Salı 14:00:00

Ayçiçeği alım fiyatı belli oldu!

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da onaylarıyla inşallah ayçiçeğimizin alım fiyatlarını 12 TL/kilogram üzerinden devam ettireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençler Tarım ile Buluşuyor" programında, Konya'nın, tarımın başkenti olduğunu belirtti.

Tarih boyunca tarımı, ekonomisi, kültürüyle öncü şehirlerden olan Konya'nın, tarım alanında ve tarımsal sanayide Türkiye'nin lokomotifi olduğunu dile getiren Kirişci, "Bugün, ülkemizin tarım alanlarının yüzde 8'i ki bu 1 milyon 858 bin hektara tekabül eder, Konya'da bulunmaktadır. Konya'da gelişmiş sektörlerin başında makine sektörü gelmektedir. Özellikle tarım alet ve makineleri alanında Konyalı müteşebbisler, sektörde önemli bir aktör konumundadır. Ülkemizdeki her 4 firmadan biri Konya'da bulunmaktadır. Zirai alet ve makineleri ihracatının yüzde 14'ü Konya'dan gerçekleşmektedir." dedi.

Kirişci, göl, gölet ve sulama projeleri ile birim alandan alınan tarımsal üretim miktarlarını artırarak 2002'de 6,9 milyon ton olan bitkisel üretimin 2021'de 17,4 milyon tona yükseltildiğini vurgulayarak, ayrıca 2002'de 143 milyon lira olan tarımsal desteklerin, 2021'de 634 milyon liraya çıktığını söyledi.

Konya'ya 2022'nin 8 aylık döneminde kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 21,4 milyon lira, hayvansal üretim desteklemeleri kapsamında 504,9 milyon lira, bitkisel üretim destekleri kapsamında ise 1,5 milyar lira destek verildiğini belirten Kirişci, "Konyalı üreticilerimize son 20 yılda yatırımlarla birlikte 57,3 milyar liralık tarımsal destek sağladık. Konya'da büyükbaşta hayvan varlığımız 2002'den bu yana üç katına çıkmıştır. 952 bin 538 büyükbaş hayvan sayısı ile ülkemiz büyükbaş varlığının yüzde 5'ine sahip Konya, ilk sıradadır. Konya'daki küçükbaş hayvan varlığı ise son 20 yılda iki kat artmıştır. Bugün itibarıyla 3 milyon 214 bin 982 küçükbaş hayvanla Konya 2. sıraya yerleşmiştir." diye konuştu.

"Genç nüfusun dinamizminden yararlanmaya devam etmemiz lazım"

Kirişci, teknolojide Türkiye'den ileri olduğu söylenen ülkelerde, genç nüfusun toplam nüfusa oranının gittikçe azaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"20 yaş altı nüfusun oranı İtalya'da yüzde 17,6, Türkiye'de ise 31,7'dir. Bize en yakın ülke İrlanda olup, 26,8 ile bizim hemen arkamızdan gelmektedir. Özellikle dün eğitim ve öğretim hayatına başlayan 18 milyon yavrumuza bu yeni eğitim öğretim döneminde sonsuz başarılar diliyorum. 8 milyonluk da bir üniversite gençliğini düşündüğümüzde tam 26 milyonluk bir nüfus ülkemizde eğitim faaliyetlerinde öğrenci statüsüne sahip durumdadır. Maalesef bizim de giderek yaşlandığımız ve bu yaşlılığı da mutlaka dikkate almamız gerektiği konusu açıktır. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle nikah merasimlerinde 3 çocuğu tavsiye ettiğinde bunu anlamayan veya anlamak istemeyen çevreler, 'Bizim çocuk sayımızla bu ülkenin hükümetinin, iktidarının, ülkenin cumhurbaşkanının ne ilgisi, alakası var?' derler. Nüfus artış hızımızı sürdürebilmemizin, kısacası yaşlanmamamızın yegane yolu, genç nüfusu sürekli belirli bir oranın üzerinde tutmaktır."

Kirişci, 2016'da yüzde 31,7 olan ortalama yaşın 2021'de 33,1'e gerilediğini dile getirerek, Türkiye nüfusunun yaşlandığını vurguladı.

"Önlemlerimizi aldık ve almaya da devam ediyoruz"

Altyapı sorunları gibi birçok gerekçeyle kırsalın terk edildiğini, kentlerin etrafında "varoş" denilen yaşam alanları oluşturulduğunu belirten Kirişci, şöyle devam etti:

"Bunu tersine çevirmek zorundayız. Esas çözümün kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın istekleri ve ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu elbette biliyoruz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki hükümetlerimiz de özellikle kendi bakanlığımızdaki Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü gibi birilerimiz başta olmak üzere sürekli bu alanda destek vermeye devam etmektedir. Önlemlerimizi aldık ve almaya da devam ediyoruz. Biz tarımsal üretim ve ormancılıkla ilgili faaliyetlerimizin sürdürülebilirliği adına mutlak suretle kırsala dönmeliyiz. Bu ülkede 'Ben üreticiyim.' demekten veya ailesinin bu faaliyetlerde bulunmasından hicap duyan, bunu zikretmeyen kardeşlerimiz, artık gönül rahatlığıyla 'Biz çiftçiyiz, çiftçi bir ailenin çocuğuyuz, biz üretiyoruz, ürettiğimiz için değerliyiz.' noktasına gelmiştir."

Kirişci, Türkiye için bir başka önemli konunun ara eleman sorunu olduğunu vurgulayarak, Bakanlık olarak bu sorunun çözümü için Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını ve tarımda ara eleman ihtiyacı için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Kirişci, gelecekte insanlığın devamı, yaşamın sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilirliği için, tarım sektöründe faaliyet gösteren nüfusun genç, dinamik, geleceği planlayan, yöneten ve yönlendiren bir yapıda olmasının büyük önem taşıdığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak, gençlerimizin kırsala dönüşü için tarım orman projeleri kapsamında yaptığımız 100 bin lira tutarındaki hibe desteğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2024'e kadar sürdürme kararı aldık. Bu miktarın da artırılması söz konusu. 'Uzman Eller Projesi' dediğimiz bu destek çerçevesinde, 81 ilimizde 1883 proje uygun bulunmuştur. Bunlardan 1275 proje sahibi ile hibe sözleşmesi imzalamış, bu kapsamda, 127 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. Projelerin uygulanması ve hibe ödemeleri devam etmektedir. Yani bütün gücümüzle 'Sen üret yeter' diyoruz. Biz her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz."

"Ayçiçeği alım fiyatı 12 TL/kilogram"

Kirişci, Konya'dan çiftçiye de bir müjde vermek istediğini belirterek, "Malumunuz geldiğimiz günden itibaren özellikle önce çayda, daha sonra fındıkta, buğdayda, arpada, mısırda, üzümde hükümet olarak açıkladığımız birtakım destekleme politikaları müdahale fiyatlarıyla hep üreticimizin yanında olduğumuzu gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Burada özellikle Konya'dan seslenmek istiyorum, bu girişimimizin, bu davranışımızın konjonktürel olduğunu, sadece bu yıla münhasır olduğunu düşünenler varsa, yanılıyorlar. Çünkü tarım süreklilik gerektiren, süreklilik arz eden bir konudur. Üretici, üretmeli, ürettiğinden mutlaka ceminden bir şeyler kalmalı ve bu kalan ile de kendi yaşamını bir şekilde, rahat bir şekilde sürdürebilmeli." diye konuştu.

Kirişci, "Özellikle ayçiçeği ile ilgili tabii ki yüzde 35 civarında arz açığı olan bir ürün ve biz kendi üretimimizi de destekliyoruz. Son günlerdeki fiyat düşüşü belli ki üreticilerimizi mutsuz etmiş, bunun telafisi için de Sayın Cumhurbaşkanımızın da onaylarıyla inşallah ayçiçeğimizin alım fiyatlarını 12 TL/kilogram üzerinden devam ettireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kirişci, genç çiftçilerle fotoğraf çektirdi.

Bakan Kirişci ve beraberindekiler "Yöresel Ürünler ile El Sanatları" ve "12. Tarım Orman ve İnsan Temalı Fotoğraf Sergileri"ni gezdi.

Kirişci'ye Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya milletvekilleri Halil Etyemez, Ahmet Sorgun ve Selman Özboyacı ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay eşlik etti.

Etiketler : Vahit Kirişci Vahdettin Özkan KONYA Ayçiçeği alım fiyatları
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