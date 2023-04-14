VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'da hükümetin emeklilik reformu için kritik gün
Musk'ın trol hesaplarla mücadele birimini dağıtması Çinli ve Rus hesapların güçlenmesine neden oldu
Arap ülkeleri, Esed rejimiyle yakınlaşıyor
Bosnalı Sırp lider Dodik'in tekrarladığı "ayrılıkçı söylemler" tepki çekiyor
Almanya nükleer enerjiden vazgeçerken, Avrupa ülkeleri bu alandaki faaliyetlerini artırıyor
Merkezi Kayıt Kuruluşu ilk çeyrek panoramasını paylaştı
14 Nisan 2023 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 12:00:00

Tarım ÜFE martta aylık yüzde 1,79, yıllık yüzde 106,77 arttı

Kaynak: AA

ABONE OL

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) martta bir önceki aya göre yüzde 1,79, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106,77 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu endekste martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,79, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 20,51, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 142,37 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,64, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,96 ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 6,72 artış kaydedildi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,51 azalış görülürken, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,57 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 7,22 artış oldu.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 28,66 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 7,4 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 11,49 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 10,81 ile koyun ve keçi, canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları olarak belirlendi.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 21,55 ile lifli bitkiler ve yüzde 68,88 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 174,94 ile turunçgiller ve yüzde 173,85 ile yağlı meyveler olarak kayıtlara geçti.

Endekste kapsanan 81 maddeden 31'inin ortalama fiyatında azalış olurken 45'inin ortalama fiyatında artış gerçekleşti.

Etiketler : tarım üretici fiyat endeksi ekonomi
Yoğun bakımda

Yoğun bakımda
Lüks cipiyle kaza geçirdi

Lüks cipiyle kaza geçirdi
İnsan hikayeleri oyunculuğumu besliyor

İnsan hikayeleri oyunculuğumu besliyor
Eski dostlar buluştu

Eski dostlar buluştu
Mertlik bozuldu!

Mertlik bozuldu!
Mutluluktan uçuyor

Mutluluktan uçuyor
Gelinlik bakıyor

Gelinlik bakıyor
Melodisini beğendiği tekliyi okudu

Melodisini beğendiği tekliyi okudu
Kamera arkasına geçti

Kamera arkasına geçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX