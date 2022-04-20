Tarım sezonunun 6 aylık döneminde yağışlar önceki yıla göre yüzde 25 arttı

Türkiye'de su/tarım yılı yağışları, her sene 1 Ekim'den sonraki yıl 30 Eylül'e kadarki dönemde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından takip edilerek hesaplanıyor.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar su/tarım yılı ekim-mart yağışları 374,3 milimetre ölçüldü. Geçen yılın su/tarım yılı 6 aylık döneminde 306,8, bu yılın su/tarım yılı 6 aylık döneminde ise 384,4 milimetre yağış düştü.

Buna göre, Türkiye'de 2022 su/tarım yılı 6 aylık yağışlarında uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 3, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artış kaydedildi.

2022 su/tarım yılı 6 aylık yağışları Trakya'nın kuzeyi, Orta ve Batı Karadeniz sahil kesimi, Muğla, Antalya, Mersin, Niğde, Adana, Giresun, Tunceli ve Bitlis çevrelerinde normallerine göre yüzde 20'den fazla artış gösterirken, Iğdır, Malatya ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde normallerine göre yüzde 40'tan fazla azaldı.

Bu yılın su/tarım yılı 6 aylık yağışları 127,3 milimetre ile en az Iğdır'da, 1026,8 milimetre ile en fazla Rize'de ölçüldü.

Yağışlarda uzun yıllar ortalamalarına göre en fazla artış yüzde 39 ile Karaman'da, azalış ise yüzde 37 ile Mardin'de kaydedildi.

2022 su/tarım yılı 6 aylık yağışları Marmara ve Ege bölgeleri hariç diğer bölgelerde normallerin altında kayıtlara geçerken, en fazla azalma yüzde 51 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi.

6 aylık kümülatif yağışlarda normale göre en fazla azalma yüzde 26 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kayıtlara geçti.

Geçen yıla göre ise en fazla artış yüzde 45 ile Akdeniz Bölgesi'nde tespit edildi.