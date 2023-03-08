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08 Mart 2023 Çarşamba 12:15:00 - Güncelleme:08 Mart 2023 Çarşamba 12:15:00

Tarım sektöründen tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatı

Kaynak: AA

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Tarım sektörü, 5 milyar 434 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatına imza attı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ekonomik aktiviteye ilişkin yaşanan aksamalara karşın tarım sektörü ihracatta rekor kırmaya devam ediyor.

Türkiye'nin tarım sektörü, 5 milyar 434 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatını gerçekleştirdi. Yılın ilk 2 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 2,7 artan tarım ihracatı, Türkiye'nin toplam dış satımından da yüzde 16,2 pay aldı.

Tarım bünyesinde faaliyet gösteren 10 sektörden 5'i ihracat rekoru kırdı.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 1 milyar 820 milyon dolar, yaş meyve ve sebze 634 milyon 488 bin dolar, zeytin ve zeytinyağı 201 milyon 220 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 30 milyon 146 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 1 milyar 204 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatını gerçekleştirdi.

Ocak-Şubat 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 3, yaş meyve ve sebze yüzde 17,9, zeytin ve zeytinyağı yüzde 140,2, süs bitkileri ve mamulleri yüzde 7,2, mobilya, kağıt ve orman ürünleri yüzde 2,1 ihracat artışı kaydetti.

HUBUBAT SEKTÖRÜNÜN IRAK'A İHRACATI 295 MİLYON DOLARI AŞTI

Rekor kıran sektörlerin ülkelere göre ihracatına bakıldığında, ilk 2 ayda Irak'a hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 296 milyon 749 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 129 milyon 180 bin dolar, Rusya Federasyonu'na yaş meyve ve sebze 173 milyon 401 bin dolar, İspanya'ya zeytin ve zeytinyağı sektörü 67 milyon 417 bin dolar, Hollanda'ya süs bitkileri ve mamulleri 8 milyon 182 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

İller bazında bakıldığında ise İstanbul'dan 562 milyon 714 bin dolar tutarında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 540 milyon 455 bin dolar tutarında mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yapıldı.

Mersin'den 167 milyon 872 bin dolarlık yaş meyve ve sebze, İzmir'den 93 milyon 372 bin dolarlık zeytin ve zeytinyağı, Antalya'dan 13 milyon 666 bin dolarlık süs bitkileri ve mamulleri dış satımı gerçekleştirildi.

DEPREMDEN ETKİLENEN 3 İLİN TARIM İHRACATI ARTTI

Kahramanmaraş merkezli depremin 11 ilin ekonomik faaliyetlerini etkilemesine karşın depremden etkilenen 3 ilin tarım ihracatı arttı.

Adana, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta tarım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin dış satımı, yılın ilk 2 ayında 2022'nin aynı dönemine göre artış kaydetti. Buna göre, tarım ihracatı Adana'da yüzde 10,4 artışla 153 milyon 620 bin dolara, Adıyaman'da yüzde 25,5 artarak 2 milyon 506 bin dolara, Kahramanmaraş'ta da yüzde 4,8 artışla 13 milyon 716 bin dolara ulaştı.

Etiketler : tarım ihracat ekonomi

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