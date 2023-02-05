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05 Şubat 2023 Pazar 12:15:00 - Güncelleme:05 Şubat 2023 Pazar 12:15:00

Tarım sektöründen ihracatta ocak rekoru

Kaynak: AA

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Tarım sektörü, 2 milyar 875 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatına imza attı.

2022'de ihracat rekorlarına imza atan tarım sektörü, bu yıla da yükselişle başladı.

Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının başlaması sonrası jeopolitik riskler, arza yönelik endişelerin hakim olması ve küresel çapta gıdaya erişimin zorlaşmasına karşın Türkiye, tarım ihracatına tam gaz devam etti.

Ülkelerin korumacı politikalarına karşın Türk tarım sektörü, etkili dış ticaret politikasını sürdürdü. Ülkelere düzenlenen ticaret heyetleri de Türkiye'nin dış satımında rekorlara imza atmasını sağlayan önde gelen faktörler arasında yer aldı.

Tarım ürünlerine gelen talep de rekor tazelemeye devam ediyor.

Türkiye'nin tarım sektörü, 2 milyar 875 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatına imza attı. Ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artan tarım ihracatı, Türkiye'nin toplam dış satımından da yüzde 14,8 pay aldı.

TARIM BÜNYESİNDEKİ 6 SEKTÖR İHRACAT REKORU KIRDI

Tarım bünyesinde faaliyet gösteren 10 sektörden 6'sı ihracat rekoru kırdı.

Hububat, bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 989 milyon 465 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 626 milyon 716 bin dolar, yaş meyve ve sebze 325 milyon 101 bin dolar, kuru meyve ve mamulleri 128 milyon 117 bin dolar, zeytin ve zeytinyağı 119 milyon 781 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 13 milyon 964 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Ocakta geçen yılın aynı dönemine göre, hububat, bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 19,3, yaş meyve ve sebze yüzde 14,3, kuru meyve ve mamulleri yüzde 7,3, zeytin ve zeytinyağı sektörü yüzde 219,2, süs bitkileri ve mamulleri yüzde 12,5, mobilya, kağıt ve orman ürünleri yüzde 12,4 ihracat artışı kaydetti.

YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜNÜN İHRACATI 100 MİLYON DOLARI AŞTI

Tarım bünyesinde rekor kıran sektörlerde Irak, Rusya Federasyonu, Almanya, İspanya ve Hollanda öne çıktı.

Irak'a hububat, bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 164 milyon 32 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 76,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Rusya Federasyonu'na yaş meyve ve sebze sektörü 102,9 milyon dolar tutarında dış satım yaptı.

Almanya'ya kuru meyve ve mamulleri 16,8 milyon dolar, İspanya'ya zeytin ve zeytinyağı 45,1 milyon dolar, Hollanda'ya süs bitkileri ve mamulleri 3,8 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Etiketler : tarım ihracat rekor
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