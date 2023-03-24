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24 Mart 2023 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:24 Mart 2023 Cuma 12:00:00

Tarım satış kooperatif ve birlikleri lisanslı depo desteklemeleri kapsamına alındı

Kaynak: AA

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Tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile ülkenin ticaret ve tarım sektöründe önemli konumda bulunan kuruluşlarının lisanslı depo desteklemeleri kapsamına alınması kararlaştırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ekim 2022'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun kapsamında kurulan tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile faaliyet bölgelerinin, konularının genişliği, üretici ortak sayısı ve üretime katkısıyla ülkenin ticaret ve tarım sektöründe önemli konumda bulunan kuruluşlar, lisanslı depo desteklemeleri kapsamına alındı.

Düzenlemeyle söz konusu destekler kapsamında, 2022 yılına ilişkin başvuru başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenerek veri girişlerine ilişkin kullanıcı hatalarının sonlandırılması da amaçlandı.

Etiketler : tarım ve orman bakanlığı lisanslı depo resmi gazete

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