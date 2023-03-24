Tarım satış kooperatif ve birlikleri lisanslı depo desteklemeleri kapsamına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ekim 2022'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun kapsamında kurulan tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile faaliyet bölgelerinin, konularının genişliği, üretici ortak sayısı ve üretime katkısıyla ülkenin ticaret ve tarım sektöründe önemli konumda bulunan kuruluşlar, lisanslı depo desteklemeleri kapsamına alındı.

Düzenlemeyle söz konusu destekler kapsamında, 2022 yılına ilişkin başvuru başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenerek veri girişlerine ilişkin kullanıcı hatalarının sonlandırılması da amaçlandı.