Tarım Kredi'de indirim kampanyası bugün başlıyor
Türkiye'de 81 ilde geçerli olacak Tarım Kredi'deki yüzde 50'ye varan indirim kampanyası bugün başlıyor. Peki Hangi ürünlerde indirim uygulanacak, indirim ne kadar sürecek? İşte detaylar...
Tarım Kredi Kooperatif marketleri, yüzde 50'ye varan indirime gidiyor. İndirim kampanyası bugün başlayacak. Hangi ürünlerde indirim uygulanacak, indirim ne kadar sürecek?
81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.
İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacak.
İndirim kampanyası bugün başlayacak, 2 Kasım'a kadar devam edecek.
Ayrıca Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, cumartesi, pazar ve pazartesi manav reyonundaki indirimler de sürecek.
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