Tarım Kredi yeni yatırım ve uygulamalarıyla gıda zincirindeki rolünü artırıyor

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Hüseyin Aydın, üreticiden alınan ürünleri işleyerek marketler aracılığıyla son tüketiciye ulaştırdıklarını belirterek, "Şu an 3 bin 293 satış noktamız bulunuyor, yıl sonunda satış noktası sayımızın 4 bine ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.

Aydın, Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ'nin Denizli Acıpayam Fabrikası'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek Tarım Kredi Grubunun 1 yıllık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Tarım Kredi'nin kamu kurumu olmadığına ve bu doğrultuda kamuya ait herhangi bir varlık kullanmadığına dikkati çeken Aydın, Tarım Kredi'nin Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olduğunu ve yönetiminin de çiftçilerin iradesiyle seçildiğini anlattı.

Tarım Kredi'de satılan ürünlerin Tarım Kredi Holding çatısı altında bulunan şirketlerce üretildiğini dile getiren Aydın, kurumun ISO 500 sıralamasında TK Yem AŞ, Gübretaş, TK Tedarik ve Üretim AŞ olmak üzere 3; Fortune 500 listesinde de Gübretaş, TK Kooperatif Market, TK Tedarik ve Üretim AŞ ve TK Yem AŞ olmak üzere 4 şirketlerinin olduğunu ifade etti. Aydın gelecek yıl ise açıklanacak listelere 2 şirketlerinin daha katılmasını beklediklerini bildirdi.

"TARIM KREDİ 35 FARKLI ÜRÜN ALIMI YAPIYOR"



Aydın, Tarım Kredi kooperatiflerinde üreticilerin ihtiyaç duyduğu gübre, yem, tohum ve ilaç gibi tarımsal girdilerin satışının yapıldığına dikkati çekerek, 2023 yıl sonu için tahmini tarımsal girdi satışı yapılan üretici sayısının 520 bine ve satış cirosunun ise 32 milyar lirası kredili olmak üzere 55 milyar liraya ulaşmasını planladıklarını bildirdi.

Tarım Kredi'nin üreticilerin ihtiyacı olan tüm tarımsal girdileri karşılamanın yanı sıra hasat sonrasında pazar kaygısını azaltmak amacıyla çiftçilerin tarımsal ürünlerinin alımını yaptığına da işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Buğday, arpa, ayçiçek, mısır ve çeltik gibi ürünler başta olmak üzere 35 farklı ürün alıyoruz. Bu yıl 1 milyon ton civarında 10 milyar liralık alım yapmayı planlıyoruz. Alımı gerçekleştirilen tarımsal ürünleri, şirketlerimizde ham madde olarak kullanarak hayvan yemi gibi tarımsal girdiye dönüştürülenleri kooperatifler aracılığı ile üreticilere, gıda ürünlerine dönüştürülenleri ise Tarım Kredi Kooperatif marketleri aracılığı ile tüketicilere ulaştırıyoruz. Aldığımız ürünleri son tüketiciye uygun hale getirip satıyoruz. Bir ürünü alıp ticari olarak başkasına satmıyoruz, kendimiz kullanmaya çalışıyoruz. Sanayi tarafımız güçlendikçe daha fazla ürün alıyor hale geleceğiz. Bu da fiyatların daha sağlıklı oluşumuna katkı verecek."

"TARIM KREDİ MARKETLERİ SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR"



Aydın, market sayısının arttığına işaret ederek, "Şu an 3 bin 293 satış noktamız bulunuyor. Bu satış noktalarının 860'ı Koopbakkal. Yıl sonunda satış noktası sayımızın 4 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Ülkemizdeki 81 il ve 589 ilçede satış noktalarımız yer alıyor." dedi.

Koopbakkal uygulaması hakkında bilgi veren Aydın, uygulamanın mahalle bakkallarına yönelik olduğunu, küçük bakkalların raflarında Tarım Kredi ailesine ait ürünlerinin satılabildiğini söyledi.

Aydın, "Uygulama ile hem küçük esnafa destek oluyor hem de ürünlerimizin daha çok tüketiciye ulaşmasını sağlıyoruz. Bu durumda biz de bakkal da kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Market başına ciromuz 42 bin 654 lira oldu"

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin cirosunun 2022'de 13 milyar lira olduğunu anımsatan Aydın, "Bu yıl 30 milyar lira ciro yapmayı hedefliyoruz. Market başına ortalama günlük ciromuz 12 bin 156 liradan, yüzde 251 artış göstererek 42 bin 654 liraya yükseldi. Marketlerimizi günde ortalama 337 müşteri ziyaret ediyor. Geçen yıl ile karşılaştırdığımızda yüzde 64 artış göstermiş." bilgisini paylaştı.

Tarım Kredi'nin 120'den fazla et ürünleri ürettiğinin ve sektörde iddialı olduklarının altını çizen Aydın, piyasada et ürünlerinin fiyatının Tarım Kredi marketlerinden etkilendiğini ve bu sayede fiyatların artmasının önüne geçildiğini kaydetti.

"TARIM KREDİ YAĞ SEKTÖRÜNDE BÜYÜK OYUNCULARDAN BİRİ OLACAK"



Aydın, Tarım Kredi'nin yağ sektöründe büyük oyuncu olmak istediğine dikkati çekerek, "Hem ürünü alırken, hem işlerken hem satarken yani sürecin her aşamasında yer alıyoruz. Mevcut tesislerimizi büyüterek veya alım fırsatlarını değerlendirerek yağ sektöründe büyük oyunculardan biri olmayı hedefliyoruz." dedi.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzının yoğun bir taleple gerçekleştiğini belirten Aydın, ülkede tarım ilaçlarının yüzde 70'ine yabancıların hakim olduğunu vurguladı.

Aydın, Türkiye'nin katma değerli ürün üretmesi gerektiğini dile getirerek, "Manisa-Turgutlu'da yapılacak yeni yatırım ile kapasitemizi artırarak, nitelikli ve kaliteli bitki koruma ilaçları üretmeyi ve sektördeki payımızı yüzde 5'ten yukarılara çıkarmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Karma hayvan yemi üretimiyle ilgili olarak da yeni yatırımlar yaptıklarına değinen Aydın, Sivas'ta yeni bir yem fabrikası satın aldıklarını, Kırklareli'nde de fabrika yatırımına başladıklarını söyledi.

"AYNI KALİTE ÜRÜNLERDE BİZİM ÜRÜNLERİMİZ DAHA UYGUNDUR"



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Aydın, Tarım Kredi marketlerinde satılan ürünlerin fiyatlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Piyasada bulunan aynı kalitedeki ürünler arasında en uygun fiyatlı olduğumuzu söyleyebiliriz. Aynı kalitedeki ürünleri karşılaştırdığınızda bizim ürünlerimiz tüketicilere en uygun olarak ulaştırılmaktadır. Fiyat olarak mutlak aşağıdayız ama çok büyük farklılıklar da olamıyor. Çünkü sektördeki kar marjları belli bir oranda seyrediyor. Bizi kar zarar bakımından eleştirenler oluyor. Karlılık konusunda oldukça özveriliyiz ancak ayakta kalmak da şart. Bizim kar marjlarımız daha düşük."

Bazı marketlerin gıda dışı ürünlere de yöneldiklerine işaret eden Aydın, marketlerde önceliklerinin temel gıda ürünleri olduğunu dile getirdi.

Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Üreticilerimizin ekim döneminde en yoğun ihtiyaç duyduğu kimyevi gübrelerden olan 20.20.0 çeşitlerinde 10 gün süreyle ton başına 400 lira indirim yapılacak. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde üreticilerimizin yanında yer almaya devam edecektir. Kampanya stoklarla sınırlı olacak."

"12 KATEGORİDE 200 ÇEŞİT SÜT ÜRÜNÜ ÜRETİYORUZ"



Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ Genel Müdürü Abdullah Oğul da tesiste 1000'e yakın çalışanları olduğunu, fabrikanın yaklaşık 80 bin metrekare alana kurulu olduğunu anlattı.

Oğul, Tarım Kredi'nin tesislerinde süt işleme kapasitesinin günlük 1350 ton olduğuna işaret ederek, "Şu an kapasite kullanımının yüzde 65'ine ulaştık. Gelecek yıllarda yeni yatırımlarla kapasiteyi 2 bin tonlara çıkarmayı düşünüyoruz. 12 kategoride 200 çeşit süt ürünü üretiyoruz. Ürettiğimiz ürünler 46 bin noktada satılıyor. Yaklaşık 12 bin üreticiden süt alıyoruz. Ayrıca fabrikamızda meyve suyu üretimimiz de var." bilgilerini verdi.