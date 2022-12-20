Tarım Kredi, tüketicilere uygun fiyatlı kaliteli gıda sunmayı sürdüreceklerini bildirdi

Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Tarım Kredi Kooperatif marketleri ile ilgili bazı basın organlarınca periyodik olarak farklı kalitede ürün grupları veya belli zaman dilimleri baz alınarak pahalılık algısı verilmeye çalışılan haberler yapıldığı belirtildi.

Hem farklı kalitede ürün grupları karşılaştırmasında hem de belli zaman aralıkları baz alınarak yapılan mukayeselerde kullanılan ürünler ve o ürünlere ait fiyatların da gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarım Kredi Kooperatif marketleri bugün 80 ana ürün grubunda yaklaşık 500 ürün çeşidini sektördeki diğer paydaşlarından daha uygun fiyatla tüketicimize sunmaktadır ve sunmaya devam edecektir. Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi olan Tarım Kredi Grubu, Türk tarımının gelişmesi, ülkemizin gıda arz güvenliğinin sağlanması ve tüketicilerimizin de en kaliteli gıdaya en uygun fiyatla ulaşmasını sağlama vizyon ve misyonunda her gün daha da artan bir güç ve şevk ile çalışmaya devam edecektir. Dönem dönem devreye alınan bu kasıtlı haber ve algı operasyonlarına tüm hukuki haklarımız saklı tutulacaktır."