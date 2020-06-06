Çiftçilere müjde!

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06 Haziran 2020 Cumartesi 15:31:00 - Güncelleme:06 Haziran 2020 Cumartesi 15:31:00

Tarım Kredi 'sabit oranlı kredi' faizini düşürerek kapsamını genişletti

Kaynak: AA

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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, tarımsal girdilere uygulanan sabit oranlı kredi faizinin yüzde 5,5'ten 4,5'e düşürüldüğünü söyledi.

Kooperatif ortaklarının kredi oranlarında meydana gelen dalgalanmalardan olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmek için geçen yıl tarımsal girdilerin temininde sabit oranlı kredilendirme uygulamasını başlattıklarını hatırlatan Poyraz, bu süreçte yaklaşık 160 bin üreticiye toplam 1,2 milyar lira tutarında kredi kullandırıldığını aktardı.

Poyraz, değişken kredi oranları nedeniyle üreticilerin büyük sıkıntılar yaşadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunu gidermek için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeler yaptık. Güzel bir çalışma oldu. Bakanlığın 'finansman kararnamesi' kapsamındaki destekleriyle bizim uygulamalarımızı örtüştürdük. İlk etapta sertifikalı tohum, karma hayvan yemi ve kimyevi gübrede başlattığımız uygulamaya, mayıs itibarıyla zirai ilaç ve modern basınçlı sulama sistemlerini de dahil ettik. Tarımsal girdilerin sabit maliyet oranlarıyla kredilendirilmesi doğrultusunda çalışmalarımız sürecek."

Poyraz, Tarım Kredi olarak ortaklarının uygun koşullarda finansmana erişimi için piyasadaki değişimleri yakından takip ettiklerine işaret ederek, "Tarımsal girdilere uygulanan sabit oranlı kredinin faizini yüzde 5,5'ten 4,5'e indirdik. Geçen yıl yem, tohum ve gübrede başlatılan sabit oranlı kredi uygulamasının, yeni düzenlemeyle akaryakıt hariç tüm tarımsal girdileri kapsayacak şekilde genişletildi. Halihazırda akaryakıt haricindeki tüm tarımsal girdilerde sabit oranlı kredinin üreticilerimize maliyeti yıllık yüzde 4,5, dört yıla kadar vadeli olarak kullandırılan yatırım kredilerinde ise kredinin üreticilerimize maliyeti yıllık yüzde 6." diye konuştu.

Tarımda yeni sigortacılık modeli

Tarım Kredi’de faizi minimuma indirmeyi hatta tamamen kaldırmayı hedeflediklerinin altını çizen Poyraz, şunları kaydetti:

"Kullandırdığımız sabit oranlı kredi miktarı artarak devam edecek. Tarımsal üretimde faizsiz bir sisteme geçmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda sigortacılık alanında Bereket Tekafül ile ilk adımı attık. Geleneksel sigortacılığın aksine tekafül sistemi İslami finans ilkeleriyle tam uyumlu faizsiz bir anlayışla çalışmaktadır. Tekafül sigortacılığı, kooperatifçilikte olduğu gibi yardımlaşma, dayanışma ve paylaşımı amaçlayan sigortalıların, katılımcı kimlikleriyle dahil oldukları havuz modelidir. Geleneksel sigortacılıktan farklı olarak tekafül havuzunda hasar sonrası oluşacak bakiye üzerinden prim iadesi imkanı bulunmakta, fonlar ise faizsiz yatırım araçlarında değerlendirilmektedir."

Poyraz, dünyada etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince tarımsal üretimin aksamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayarak, bu süreçte temel girdilerin çiftçiye ulaştırılması anlamına hiçbir eksiklik yaşanmadığını aktardı.

Salgın sürecinde piyasada gıda tarafında çok ciddi dalgalanmalar, fiyat artışları olduğuna değinen Poyraz, "Biz kooperatif marketlerimizde kendi ürettiğimiz ürünler noktasında fiyatlarımızı hemen hemen hiç artırmadık. Piyasa regülasyonu anlamında bunu yapmamız lazım. Zaten kooperatif olmak sadece üretici tarafında değil, tüketici tarafında da bir denge oluşturmayı gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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