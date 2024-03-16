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Tarım Cebimde uygulamasına "Tarımsal Sulama" modülü eklendi
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16 Mart 2024 Cumartesi 12:23:00 - Güncelleme:16 Mart 2024 Cumartesi 12:23:00

Tarım Cebimde uygulamasına "Tarımsal Sulama" modülü eklendi

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarımsal Sulama modülü sayesinde, kullanıcılar, arazilerinin bulunduğu il, ilçe, mahalle, arazi, bitki, toprak ve sulama yöntemini girerek en uygun sulama zaman programını oluşturabilirler." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dijitalleşmenin önemli adımlarından Tarım Cebimde uygulamasının geçen yıl kullanıma açıldığını anımsattı.

Uygulamanın çiftçiler tarafından yoğun bir şekilde kullanıldığını belirten Yumaklı, şu an uygulamadan 400 binden fazla üreticinin faydalandığını söyledi.

Yumaklı, uygulama sayesinde çiftçilere birçok hizmet sunulduğuna işaret ederek, "Çiftçilerimizin ihtiyaç duydukları bilgilere daha kısa sürede ulaşmaları ve üretim planlamalarını zamanlıca yapabilmelerini desteklemek için geliştirdiğimiz uygulamamız etkin şekilde kullanılıyor. Çiftçilerimiz başta Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarının e-Devlet üzerinden yapılması gibi birçok işleme tek bir tıkla erişebiliyor. Vatandaşlarımız daha önce il tarım ve orman müdürlüklerine giderek yapabildikleri hayvanlarının doğum, ölüm ve düşen küpe bildirimleri gibi iş ve işlemleri uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyor." dedi.

Uygulamanın sürekli güncellendiğine dikkati çeken Yumaklı, uygulamaya daha önce yapılan sürümde Balıkçılık, Evcil Hayvanlar ve Kent Tarımı modüllerini eklediklerini anımsattı.

"ÜRETİCİLER TARIMSAL SULAMA MODÜLÜ SAYESİNDE SUYU DAHA ETKİN KULLANACAK"

Yumaklı, son yapılan güncellemeyle Tarım Cebimde uygulamasının 3.0 versiyonunu hizmete sunduklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Uygulamaya yeni yapılan 3.0 versiyonlu son güncellemeyle 'Tarımsal Sulama' modülünü ekledik. Tarımsal Sulama modülü sayesinde, kullanıcılar, arazilerinin bulunduğu il, ilçe, mahalle, arazi, bitki, toprak ve sulama yöntemini girerek en uygun sulama zaman programını oluşturabilirler. Modülle, 30 yıllık meteorolojik verilere dayanarak yapılan hesaplamalarla üreticiler, Türkiye genelinde doğru zaman ve miktarda sulama yapabilecek ve suyu daha etkin kullanacak. Vatandaşlarımız yeni sürümü telefonlarına indirebilirler."

Uygulamayı sürekli iyileştireceklerini aktaran Yumaklı, geliştirme yapılırken üreticilerin geri dönüşlerinin de dikkate alındığını söyledi. Yumaklı, uygulamanın hem çiftçinin hem de kamunun yükünü azalttığını sözlerine ekledi.

Tarım Cebimde mobil uygulaması APP Store, Google Play Store ve Huawei Play Store üzerinden indirilebiliyor.

Etiketler : ibrahim yumaklı tarım cebimde tarımsal sulama
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