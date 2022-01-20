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20 Ocak 2022 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:20 Ocak 2022 Perşembe 11:00:00

Tarihler belli oldu! İkramiye ödemeleri için büyük artış!

Kaynak: Sabah

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Kamuda çalışan yaklaşık 1 milyon işçi için ikramiye tarihleri belli olurken ikramiyelerde de büyük artış gerçekleşti. Peki, İlave tediye 2022 hesaplama nasıl yapılır? Vergisiz olarak hesaplanan ikramiyelerde 52 günlük toplam net rakamda 1.161 TL daha fazla ödeme yapılacak. İşte detaylar...

Kamu işçileri 2022 ikramiye tarihleri belli olurken, milyonlar ilave tediye için yeni hesaplamaları merak ediyordu. 2021'de kamuda çalışan işçilerin ikramiyeleri primler düşüldükten sonra yüzde 15'lik gelir vergisi düşüldükten sonra hesaplanıyordu. Bu yıl asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırıldı. Aynı zamanda tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısımda gelir vergisinden istisna tutuldu. Böylece vergisiz olarak hesaplanan ikramiyelerde 52 günlük toplam net rakamda 1.161 TL daha fazla ödeme yapılacak. 13 günlük taksit ödemelerinde ise fazla ödeme 290 lirayı geçmiş olacak.

Kamuda çalışan yaklaşık 1 milyon işçi için ikramiye tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Kararı ile ikramiyelerin (ilave tediye) ilk bölümü olan 13 günlük ödeme 28 Ocak'ta yapılacak.

KAMU İŞÇİLERİ HER YIL 52 GÜNLÜK İLAVE TEDİYE ALIYOR

Kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kadroya geçen işçilere her yıl maaşlarına göre 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında 26 günlük ödeme daha yapılıyor.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ 2 TAKSİTTE YAPILIYOR

26 günlük ödemeler de 13'er günlük hesaplamalarla iki taksitte yatırılıyor.

İLAVE TEDİYE HESAPLAMA NASIL HESAPLANIYOR

Normal şartlarda ödenecek paradan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Buna göre de brüt olarak hesaplanan tediye (ikramiye) bu kesintilerden sonra net olarak işçilere ödeniyor. Ancak bu yıl farklı bir durum söz konusu.

BÜTÜN MAAŞLARA VERGİ İSTİSNASI GELDİ

Çünkü asgari ücretten damga ve gelir vergisi kaldırıldı. Aynı zamanda tam maaşlardan asgari ücret kadar kısmı vergiden istisna tutuldu.

Bu durumda asgari ücretten fazla maaş alanlar açısından da gelir vergisi kaldırılmış oldu. Tediye ödemeleri hesaplanırken vergi kesintileri yapılmadığında toplada 1.160 lirayı geçen bir kazanç da ortaya çıkmış olacak.

13 GÜNLÜK EN AZ NET TEDİYENİN VERGİLİ HESABI

Brüt maaş: 5.004 TL

Toplam primler: 750,60 TL

Vergi matrahı: 4.253,40 TL

Yüzde 15 gelir vergisi: 638,01 TL

Damga vergisi: 32,29 TL

30 günlük tediye: 3.583,10 TL

13 günlük tediye: 1.552,68 TL

13 GÜNLÜK EN AZ NET TEDİYENİN VERGİSİZ HESABI

Brüt maaş: 5.004 TL

Toplam primler: 750,60 TL

Vergi matrahı: 4.253,40 TL

Gelir vergisi: 0 TL

Damga vergisi: 0 TL

30 günlük tediye: 4.253,40 TL

13 günlük tediye: 1.843,14 TL

TOPLAM EN AZ VERGİLİ TEDİYE

30 günlük net tediye: 3.583,10 TL

52 günlük net tediye: 6.210.70 TL

TOPLAM EN AZ VERGİSİZ TEDİYE

30 günlük net tediye: 4.253,40 TL

52 günlük net tediye: 7.372,56 TL

Etiketler : EMEKLİ İKRAMİYE MAAŞ VERGİ
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