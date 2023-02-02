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02 Şubat 2023 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 09:00:00

Tarih verildi! EYT'de ilk maaş ne zaman yatacak?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında açıklamalarda bulundu. 'Bu irademizin arkasındayız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza, ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Sorunu kökten çözmek için bir irade koyduk.' ifadelerini kullandı.

TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza, ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Sorunu kökten çözmek için bir irade koyduk, bu irademizin arkasındayız." dedi.

"İLK AYLIKLARI ŞUBAT YA DA MART GİBİ BAĞLANABİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin soruya karşılık, bu konuda çok kapsamlı çalışma yürütüldüğüne ve artık sona gelindiğine dikkati çekti.

Teklifin yarın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüleceğine işaret eden Erdoğan, "AK Parti olarak bir an önce teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza, ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Sorunu kökten çözmek için bir irade koyduk, bu irademizin arkasındayız." dedi.

"BİR AN ÖNCE İNŞALLAH BİTİRELİM"

Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'la akşam EYT düzenlemesine yönelik bir görüşme gerçekleştirdiğini, "Bu işi geciktirmeyelim, bir an önce inşallah bitirelim." görüşünü paylaştığını aktardı.

Etiketler : Mustafa Elitaş AK Parti Grup Başkanvekili EYT emeklilikte yaşa takılanlar
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