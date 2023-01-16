Tapu sahipleri dikkat! Bu tarihleri sakın kaçırmayın!

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre emlak vergisi; Türkiye sınırları içerisinde yer alan bina ve arsa mülkleri için verilen bir vergi türü olarak biliniyor. Bina vergisi ve arazi vergisi olmak üzere ikiye ayrılan emlak vergisi, mülk sahipleri tarafından ödenmek zorundadır.

1319 sayılı Emlak Vergi Kanunu'na göre; Türkiye sınırları içerisinde yer alan binalar, arsalar ve araziler emlak vergisine tabi tutuluyor. Bu taşınmaz malların sahipleri ise bazı şartlar dışında emlak vergisini ödemekle yükümlüler. Tapu sahipleri bu tarihlere dikkat...

2 SEFERDE ÖDENEBİLİR

Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, tek seferde ya da iki taksit olarak ödenebiliyor. Emlak vergisi ödemesi yapılırken, belediyelerden tahsis edilen beyannamenin doldurulması şart.

BU TARİHLERE DİKKAT!

Emlak vergilerini ödemek için ilk taksitlendirme tarihi mart, nisan ve mayıs aylarında yapılırken, ikinci taksitlendirme ise kasım ayında gerçekleştiriliyor.

TARİHLERİ KAÇIRANLAR CEZA ÖDEYECEK

Muafiyet şartlarını taşımayan gayrimenkul sahipleri, belirtilen tarihlerde emlak vergisini ödemek zorundadır. Belirlenen süre içerisinde ödeme yapılmazsa 1.6 oranında faiz cezası var.

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konut,

Emekli maaşı dışında başka geliri olmayan vatandaşlar,

Şehit yakınları,

Gaziler,

Muafiyetten yararlanabilmek için mülkünüzün kayıtlı olduğu belediyeye gidip başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru sırasında verilen form doldurulacaktır.