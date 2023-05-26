Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerle sebze ve meyve üretiminin 2023'te artacağı tahmin edildi

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerle sebze ve meyve üretiminin 2023'te artacağı tahmin edildi

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla ilişkin "Bitkisel Üretim 1. Tahmini" verilerini açıkladı.

Buna göre, üretim miktarlarının bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,8 artışla 73,6 milyon tona, sebzelerde yüzde 1,9 yükselişle 32,2 milyon tona, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 0,3 artışla 26,9 milyon tona çıkacağı tahmin edildi.

BUĞDAY ÜRETİMİ ARTACAK



Tahıl ürünleri üretim miktarının 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 39,5 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Buğday üretiminin yüzde 3,8 artışla 20,5 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 1,2 artışla 8,6 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 4,4 artışla 285 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 2,7 artışla 375 bin ton olacağı öngörüldü.

Baklagillerden nohut üretiminin 580 bin ton, kuru fasulye üretiminin 270 bin ton ve kırmızı mercimek üretiminin 400 bin ton olması bekleniyor.

Yumru bitkilerden patatesin üretiminin ise bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artarak 5,5 milyon ton olacağı hesaplandı.

Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 3,2 azalarak 150 bin ton, ayçiçeği üretiminin ise yaklaşık 2,6 milyon ton olacağı öngörüldü.

Şeker pancarı üretiminin yüzde 13,2 artarak 21,5 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

KARPUZ ÜRETİMİ AZALACAK



Üretimin hıyarda yüzde 13,8, domateste yüzde 3,8, kuru soğanda yüzde 1,1 artacağı, karpuzda yüzde 7,3, kavunda yüzde 9,3, sakız kabakta yüzde 2,6 azalacağı hesaplandı.

Meyveler grubunda, geçen yıla göre elmada yüzde 1,3, zeytinde yüzde 25 üretim azalışı beklenirken, şeftali ve nektarin toplamında yüzde 7,8, kirazda yüzde 18,6, çilekte yüzde 1,6 üretim artışı olacağı öngörüldü.

ANTEP FISTIĞI ÜRETİMİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR



Turunçgillerden mandalinada yüzde 12,6, portakalda yüzde 17,2, limonda yüzde 13,4 üretim artışı bekleniyor.

Sert kabuklu meyvelerden fındıkta üretimin yüzde 4,6 azalacağı, Antep fıstığı üretiminin ise yüzde 0,3 artacağı öngörüldü.

Muz üretiminde yüzde 7,2 azalış olacağı tahmin edildi.