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18 Mayıs 2023 Perşembe 15:15:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 15:15:00

Tahıl Koridoru'nda sürenin uzatılmasıyla tahıla ulaşımın kolaylaşması bekleniyor

Kaynak: AA

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Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Ulusoy, "Küresel gıda tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesi, özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerin tahıla ulaşımının kolaylaştırılması bakımından önemli bir adım." dedi.

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği'nden (IAOM) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Eren Günhan Ulusoy, Karadeniz Tahıl Koridoru'nun çeşitli defalarca uzatıldığını belirterek, Türkiye'nin ara buluculuğu ile anlaşmanın 2 ay daha uzatıldığını kaydetti.

Küresel gıda tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesi, özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerin tahıla ulaşımının kolaylaştırılması bakımından önemli bir adım olduğunu vurgulayan Ulusoy, önceki dönemde tahıl koridorunun olmaması ya da daha sonra kapanma riski endişesinin fiyatlara yansımasını beklemediklerini belirtti.

Piyasanın beklentisinin de anlaşmanın uzatılacağı yönünde olduğunu aktaran Ulusoy, şöyle devam etti:

"Dünyada 2023-2024 sezonu için 787 milyon ton üretim, 794 milyon ton tüketim beklentisi bulunuyor. Ukrayna, tahıl koridoruyla 30,2 milyon tonluk tahılı tüm dünyaya ulaştırdı. Ancak ağustos-eylül döneminde Ukrayna'nın ihracatı açısından koridor daha önemli bir hale gelecek. Tahıl koridoru bugüne kadar 3 kere uzatıldı. Ancak son uzatmada, Rusya sadece 60 gün olarak uzatmanın yapılmasında ısrarlıydı. Rusya'nın kendi tahılını ihracatını kolaylaştırmak için taleplerinin karşılanmaması nedeniyle, her tahıl koridoru uzatmasında koridor ilişkin şartları daha da ağırlaştırmakta.

Çünkü Rusya geçtiğimiz sezon çok yüksek bir buğday üretimi gerçekleştirdi. Bu nedenle dünya pazarlarına olan ihracatını artırmak istiyor. Bu noktada koridoru kapatarak veya yavaşlatarak Ukrayna'nın rekabetini engellemek istiyordu. Ancak Türkiye'nin yoğun çabaları ve ara buluculuğu ile koridorun devam etmesi, tüm dünya için oldukça olumlu bir haber."

"ÇİFTÇİMİZ GEÇEN YILA GÖRE MALİYET AÇISINDAN DAHA RAHAT"

Günhan Ulusoy, Türkiye'nin sezona kurak başladığını ve ekim ayından ocak ayına kadar çok az yağış aldıklarını belirterek, şubattan itibaren güzel yağışlar almaya başladıklarını, mayıs ayına kadar da bu yağışların devam ettiğini ve Türkiye'nin verim beklentisinin yükseldiğini vurguladı.

Ulusal Hububat Konseyi'nin 20 milyon ton ve IGC'nin de 18,5 milyon ton öngörüsü olduğunu belirten Ulusoy, şunları kaydetti:

"IGC genel ortalamalarda düşük tahminlerde bulunuyorlar. Bizim de beklentimiz 20 milyon tona yakın bir üretim. Yağışlar bu şekilde devam ederse bu rakamlar aşılır. Geçtiğimiz sezon savaş nedeniyle, çiftçilerimizin gübre ve mazot maliyetleri yükselmişti. Bu nedenle 2022/2023 sezonunda buğday alım fiyatı bir önceki sezona göre primlerle beraber yüzde 300 artırılarak, çiftçimiz artan maliyetlere karşı korunmuştu.

2023/2024 sezonunda tarım girdilerinde enflasyonun daha normalleştiğini görüyoruz. Çiftçimiz geçen yıla göre maliyet açısından daha rahat. Bu sene de çiftçimizi enflasyona karşı koruyacak bir alım fiyatı açıklanmasını bekliyoruz."

Etiketler : tahıl koridoru tahıl çiftçi
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