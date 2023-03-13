13 Mart 2023 Pazartesi 19:36:00 - Güncelleme:13 Mart 2023 Pazartesi 19:36:00
Tahıl Koridoru Anlaşması'nda süre 60 gün daha uzatıldı
Rusya, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 60 gün daha uzatılmasını kabul etti.
Ayrıntılar geliyor...
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