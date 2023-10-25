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25 Ekim 2023 Çarşamba 17:52:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 17:52:00

Suudi Arabistan'la Mali Alanda İş Birliği için imzalar atıldı

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan Maliye Bakanı ile 'Mali Alanda İş Birliği Mutabakat Zaptı'na imza attıklarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan ile kamu maliyesi ve vergilendirme reformları, maliye politikalarıyla bağlantılı iklim değişikliği, kamu özel işbirlikleri, ulusal mali politikalar, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, uluslararası koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi konularını içeren "Mali Alanda İş Birliği Mutabakat Zaptı"na imza attıklarını bildirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, Körfez ülkelerine yönelik devam eden ziyaretlerin son durağına ilişkin paylaşım yaptı.

Körfez ziyaretinin son durağı olan Riyad'da 2 gün boyunca yatırımcılarla oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Şimşek, bu yıl 7'ncisi düzenlenen "The New Compass" temalı "Future Investment Initiative" toplantıları kapsamındaki, "Balancing the Meaning of Finance" panelinde, Türkiye ekonomisini ve programını anlattıklarını aktardı.

Şimşek, paylaşımında şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan ile kamu maliyesi ve vergilendirme reformları, maliye politikalarıyla bağlantılı iklim değişikliği, kamu özel işbirlikleri, ulusal mali politikaları, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, uluslararası koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi konularını içeren 'Mali Alanda İş Birliği Mutabakat Zaptı'na imza attık. Ayrıca Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid El-Falih ile görüşmemizde iki ülke arasındaki potansiyel yatırım fırsatlarını değerlendirdik."

Etiketler : mali iş birliği hazine bakanı suudi arabistan
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