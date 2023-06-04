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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da "Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu" gerçekleştirildi
04 Haziran 2023 Pazar 18:08:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 18:08:00

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da "Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu" gerçekleştirildi

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Riyad Ticaret Odası işbirliğinde "Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu" gerçekleştirildi.

Riyad Ticaret Odasının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Riyad'da düzenlenen Forum'a Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Riyad Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Nayif er-Racihi, MÜSİAD Kurucu Başkanı ve Uluslararası İş Forumu (IBF) Başkanı Erol Yarar ile iki ülkeden çok sayıda iş insanı katıldı.

Öte yandan, Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Büyükelçi Ulusoy'un, Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu'na katılmak üzere Riyad'da bulunan MÜSİAD Kurucu Başkanı Yarar ve beraberindeki MÜSİAD heyetini Büyükelçilik makamında kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Büyükelçimiz Fatih Ulusoy, MÜSİAD ve Riyad Ticaret Odası işbirliğiyle düzenlenen Suudi Arabistan - Türkiye Riyad İş Forumu'na katılarak köklü tarihi ve insani bağlara sahip iki kardeş ülke; Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ticari ilişkileri ve işbirliği imkanları üzerine hitapta bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : suudi arabistan riyad türkiye
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