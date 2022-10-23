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23 Ekim 2022 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:23 Ekim 2022 Pazar 12:00:00

Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması: Yakında davet edeceğiz

Kaynak: AA

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Suudi Arabistan Ticaret ve Enformasyon Bakanı Macid bin Abdullah el-Kasabi, basın alanında iş birliği için iki hafta içinde Türk heyetinin Suudi Arabistan'a davet edileceğini bildirdi.

Kasabi, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 48 ülkeden bakanların ve üst düzey temsilcilerin katılımıyla düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 12. Enformasyon Bakanları Konferansı'nda AA muhabirine konuştu.

Suudi Bakan, konferans sırasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile özel toplantı yaptıklarını ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmek için yol haritası çizilmesi üzerine çalıştıklarını belirtti.

Kasabi, "Yol haritası, finans medyası, ticaret ve yatırım haberleri, hac döneminde tecrübe paylaşımı, hac sırasında Türk televizyonlarının canlı yayın istasyonlarından faydalanılması gibi alanları kapsıyor." dedi.

"İki ülkenin de önünde iş birliği ve tecrübe paylaşımı için büyük bir fırsat var." ifadelerini kullanan Kasabi, şunları söyledi:

"Çalışma planı üzerinde anlaşma sağladık ve çalışma planındaki ekiplerin başkanlarını belirledik. Yürürlüğe sokulacak bir yol haritasını oluşturmak için bizim elimizde ne var onlarda ne var diye görmek adına 2 hafta içinde bir Türk heyet Suudi Arabistan'a davet edilecek. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında tarihi ilişkiler ile umut verici fırsatlar bulunuyor."

Suudi Arabistan'ın daha önce görülmemiş bir dönüşüm yaşadığını kaydeden Kasabi, madencilik, turizm, kültür, Neom projesi gibi dev projeler, eğlence, spor, sağlık, teknoloji, eğitim gibi pek çok alanda iş birliği fırsatları olduğuna da dikkati çekti.

Kasabi, Suudi Arabistanlı ve Türk işadamlarının, pazarlama, fırsatları belirleme ve her iki taraf için umut verici fırsatlar yakalamak için iletişim halinde olacaklarına işaret etti.

Suudi Arabistan ile Türkiye'nin tarihi ilişkilerine değinen Kasabi, iki ülkenin ekonomi başta olmak üzere tüm alanlarda ikili ilişkilerin olduğunu ve İslam dünyasının meselelerini desteklediklerini kaydetti.

- "ÇABALARIMIZI BİRLEŞTİRMEMİZ İÇİN BUGÜN GİBİ BİR VAKİT DAHA YOK"

Kasabi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 12. Enformasyon Bakanları Konferansı'nın önemine işaret ederek, "Dünya bugün siyasi, ekonomik, sağlık ve toplumsal açıdan karşı karşıya kaldığımız meydan okumaların farkında. Sorunlarla mücadele için birlikte hareket ederek çabalarımızı birleştirmemiz için bugün gibi bir vakit daha yok." dedi.

Konferansın önemli bir zamanda gerçekleştiğini belirten ve medyanın ne denli etkili bir güç olduğunu Kovid 19 salgını sırasında anladıklarını ifade eden Kasabi, "Bugün her birimiz, mobil bir medya istasyonuyuz. Kıtadan kıtaya her haber ses, görüntü ve içeriğiyle bir anda ulaşıyor." diye konuştu.

Kasabi, konferansta son derece önemli olan dezenformasyon meselesi başta olmak üzere medyanın imajını bozmaya çalışan her türlü konunun görüşüldüğünü kaydetti.

Konferansta bu bağlamda harcanan çabalardan memnun olduklarını ifade eden Kasabi, toplantının iyi bir plan ve tavsiye kararlarla sonuçlanacağını umduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Beşiktaş'taki bir otelde 48 ülkeden bakanların ve üst düzey temsilcilerin katılımıyla İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 12. Enformasyon Bakanları Konferansı düzenlenmişti.

İİT 11. Enformasyon Bakanları Konferansı Başkanı, Suudi Arabistan Ticaret ve Enformasyon Bakanı Macid Bin Abdullah Al Kasabi, dönem başkanlığını Türkiye adına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a devretmişti.

Etiketler : Suudi Arabistan Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı ticaret
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