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09 Ağustos 2023 Çarşamba 12:22:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 12:22:00

Suudi Arabistan'a ihracat 1,2 milyar doları aştı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı yüzde 630 artarak 1 milyar 256 milyon dolara yükseldi. Suudi Arabistan 1 milyar 84 milyon dolarla Türkiye'nin değer bazında en fazla ihracat yaptığı 2. ülke olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a dış satımı, ocak-temmuz döneminde 1,2 milyar doları aştı.

Suudi Arabistan ile ilişkilerin normalleşmesiyle iki ülke arasındaki ticari faaliyetler de iyileşmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ayki Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Türk ve Suudi Arabistan heyetleri arasında 5 yeni mutabakat zaptı imzalandı.

"Kabiliyetler, Savunma Sanayii, Araştırma ve Geliştirme Alanlarında İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı", "Suudi Savunma Bakanlığı ile Türk firması Baykar arasında 2 Satış Sözleşmesi", "Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliği" anlaşmalarının yapıldığı ziyarette, medya ve enerji alanlarında çeşitli mutabakatlar imza altına alındı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı da ziyaretin dikkati çeken anlaşmaları arasında yer aldı.

Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında imzalanan "Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ihracatı ve işbirliği sözleşmesi" kapsamında, Bayraktar AKINCI TİHA, Suudi Arabistan Krallığı Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 143 milyar 434 milyon dolara geriledi.

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı yüzde 630 artarak 1 milyar 256 milyon dolara yükseldi. Suudi Arabistan böylece Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 25. ülke olarak kayıtlara geçti.

Suudi Arabistan ayrıca Türkiye'nin değer bazında en fazla ihracat yaptığı 2. ülke olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı bu dönemde 1 milyar 84 milyon dolar arttı.

Türkiye bu dönemde en fazla ihracat artışını 2 milyar 393 milyon dolarla Rusya'ya gerçekleştirdi. Yılın 7 ayında Rusya'ya, 5 milyar 570 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

HALI SEKTÖRÜ BAŞI ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR

Suudi Arabistan'a en fazla ihracatı 173 milyon 86 bin dolarla halı sektörü gerçekleştirdi.

Halı sektörünü 129 milyon 95 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 124 milyon 633 bin dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 98 milyon 175 bin dolarla makine ve aksamları, 95 milyon 951 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

İhracat artışında da halı sektörü başı çekti.

Halı sektörü Suudi Arabistan'a yılın 7 ayında geçen yılın aynı döneminde göre 168 milyon 436 bin dolar ihracat artışı kaydetti.

İhracat artışında halı sektörünü 116 milyon 437 bin dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 89 milyon 150 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 85 milyon 343 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 79 milyon 873 bin dolarla makine ve aksamları izledi.

Ülkeye, İstanbul'dan 548 milyon 470 bin dolarlık, Gaziantep'ten 185 milyon 800 bin dolarlık, Ankara'dan 83 milyon 525 bin dolarlık, Hatay'dan 67 milyon 622 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Etiketler : Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı İHRACAT HALI SEKTÖRÜ
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