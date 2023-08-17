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17 Ağustos 2023 Perşembe 09:39:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 09:39:00

Suudi Arabistan ile Çin'den 1,33 milyar dolarlık dev anlaşma

Kaynak: AA

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Suudi Arabistan ve Çin, altyapıyı geliştirme, finans, konut ve emlakçılık alanlarında olmak üzere 1,33 milyar dolarlık 12 yatırım anlaşması imzaladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Suudi Arabistan-Çin İş Forumu Çin'in başkenti Pekin'de başladı.

Suudi Arabistan'dan foruma İskan Bakanı Macid el-Hukayl ve Pekin Büyükelçisi Abdurrahman bin Ahmed el-Harbi katıldı.

SPA'ya açıklama yapan Hukayl, iki ülke arasında Suudi Arabistan'da altyapıyı geliştirme, finans, konut ve emlakçılık alanlarında olmak üzere 12 yatırım anlaşması imzaladıklarını ve bunların yatırım değerinin 5 milyar riyalden fazla olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın 17 kentinde 300 bin konut inşasına başlandığını ifade eden Hukayl, bunların toplam yatırım değerinin 100 milyar riyali (27 milyar dolar) aştığının altını çizerek Çinli firmalara ülkede yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Bakan Hukayl, 4 günlük Çin ziyaretinde Suudi Arabistan kentlerinde belediye ve konut sektörlerinde altyapı projelerinin geliştirilmesi ve yatırım imkanları konularında Çinli yetkililerle görüşmeler yapacak.

Etiketler : Suudi Arabistan 17 kentinde 300 bin konut Suudi Arabistan-Çin İş Forumu
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