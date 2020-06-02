Süper teşvikler! Araç ve ev alacaklar için tarihi fırsat!

Pandemi ile mücadelede büyük başarı kaydeden hükûmet, her kesime yeni müjdeler açıkladı. Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere dört yeni kredi paketini oldıkça uygun şartlarla hayata geçiriyor.

KONUTTA 0,64

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan, 15 yıla varan vade ile finansman imkânı sunulacak. Bu "tarihî" imkândan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırıldı. Üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak. Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkânı sunulacak. İkinci el konutlar için de azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkânı sunulacak.

OTOMOBİLDE 0,49

Türkiye gazetesi'nin haberine göre, Yerli üretim yapan firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dâhil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere, firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkânı sunulacak. İkinci el binek araç (motosiklet dâhil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkânı sağlanacak. Aytı ay ödemesiz, 60 ay vadeli ikinci el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde, azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı, kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, yedi yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek. Sıfır ve ikinci el bütün taşıt kredilerinde asgari öz kaynak ve azami vade kanuni sınırlamaları uygulanacak. Taşıt kredisi paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren şubelere yapılabilecek.

MOBİLYA, BEYAZ EŞYA, ELEKTRONİK VE TEKSTİL

Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla da, yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak. Asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz, azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkânı sunulacak. Anlaşma yapılan firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak. Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı aynı ürünler için de aynı şartlarda ve yüzde 0,82 faiz oranı ile finansman imkânı sunulacak. Sosyal hayatı destek kredi paketi kapsamında kullandırılan tüm krediler, satıcı adına bankalarda açılacak hesaba ödenecek. Sosyal hayatı destek kredisi paketi başvuruları, 5 Haziran'dan itibaren şubelere yapılabilecek.

TATİL KREDİSİ DE VAR

Kamu bankalarıyla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere, 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkânı sunulacak. Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek, müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Bu kapsamda müşterilerin kullanacağı kredinin faizi, aylık yüzde 0,67'ye denk gelecek. Uygulamaya dâhil olacak firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak. Tatil paketleri kredi kartlarıyla üç ay ödemesiz, devamında 15 taksitle, peşin fiyatına ve faizsiz olarak 18 ay vadeyle de sunulacak. Üye iş yeri kampanya anlaşması yapılan firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak. Tatil destek kredi paketine başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacak.

HERKESE HAYIRLI OLSUN

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve bütün sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları dört ayrı finansman paketi, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.